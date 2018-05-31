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Kiloları yüzünden 6 düşük yapan genç kadın, 65 kilo verip model oldu

Polikistik over sendromu yüzünden hızla kilo alan bir anne, daha fazla çocuğa sahip olmak için vücut ağırlığının yarısını verdi.

Kiloları yüzünden 6 düşük yapan genç kadın, 65 kilo verip model oldu

Polikistik over sendromu yüzünden hızla kilo alan bir anne, daha fazla çocuğa sahip olmak için vücut ağırlığının yarısını verdi.

31 Mayıs 2018 Perşembe 23:51
Kiloları yüzünden 6 düşük yapan genç kadın, 65 kilo verip model oldu

Polikistik over sendromu yüzünden hızla kilo alan bir anne, daha fazla çocuğa sahip olmak için vücut ağırlığının yarısını verdi.

Kiloları Yüzünden 6 Düşük Yapan Genç Kadın, 65 Kilo Verip Model Oldu

Amerika'nın Teksas eyaletinde yaşayan 1 çocuk annesi Hailey Frazer, polikistik over hastalığı yüzünden hızla kilo aldı ve bu kiloları yüzünden 2. çocuğu çok istemesine rağmen 6 kez düşük yaptı.

Kiloları Yüzünden 6 Düşük Yapan Genç Kadın, 65 Kilo Verip Model Oldu

135 kiloya ulaşan ve hastalığı sebebiyle kilo kaybı neredeyse imkansız hale gelen Frazer, mide küçültme ameliyatı oldu.

Kiloları Yüzünden 6 Düşük Yapan Genç Kadın, 65 Kilo Verip Model Oldu

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O zamandan beri, muhteşem kilo kaybı yaşayan Hailey 71 kg'a düştü. O şimdi moda dergileri için yarı zamanlı bir model.

Kiloları Yüzünden 6 Düşük Yapan Genç Kadın, 65 Kilo Verip Model Oldu

6 ciddi kürtajdan sonra, Hailey ve kocası Frank Frazer, Aralık ayında 2. çocuklarını kucaklarına almaya hazırlanıyor.

Kiloları Yüzünden 6 Düşük Yapan Genç Kadın, 65 Kilo Verip Model Oldu

Kiloları Yüzünden 6 Düşük Yapan Genç Kadın, 65 Kilo Verip Model Oldu

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