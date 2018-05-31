Kiloları yüzünden 6 düşük yapan genç kadın, 65 kilo verip model oldu

Polikistik over sendromu yüzünden hızla kilo alan bir anne, daha fazla çocuğa sahip olmak için vücut ağırlığının yarısını verdi.

Amerika'nın Teksas eyaletinde yaşayan 1 çocuk annesi Hailey Frazer, polikistik over hastalığı yüzünden hızla kilo aldı ve bu kiloları yüzünden 2. çocuğu çok istemesine rağmen 6 kez düşük yaptı.

135 kiloya ulaşan ve hastalığı sebebiyle kilo kaybı neredeyse imkansız hale gelen Frazer, mide küçültme ameliyatı oldu.

O zamandan beri, muhteşem kilo kaybı yaşayan Hailey 71 kg'a düştü. O şimdi moda dergileri için yarı zamanlı bir model.

6 ciddi kürtajdan sonra, Hailey ve kocası Frank Frazer, Aralık ayında 2. çocuklarını kucaklarına almaya hazırlanıyor.