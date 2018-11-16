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Kilogramın tanımı değişiyor

Kilogramın tanımı değişiyor

16 Kasım 2018 Cuma 15:58
Kilogramın tanımı değişiyor

Bilim insanları kilogramı tanımlama yöntemini değiştirmek üzere.
Şu anda kilogramın tanımı, "Le Grand K - Büyük K" adı verilen ve Paris'teki bir kasada saklanan platin bazlı bir külçeyle yapılıyor.
Araştırmacılar, Paris'te yapılacak Ağırlık ve Ölçüler üzerine Genel Konferans'ta kilogramı artık bu külçeyle değil, elektrik akımlarıyla tanımlamayı oylayacak.
Ancak İngiltere Ulusal Fizik Laboratuarı'ndan (NPL) Purdey Williams gibi uzmanlar, değişiklik konusunda farklı duygulara sahip.
Williams, "Bu projede uzun süre yer almadım ama kilograma garip bir bağlılık hissediyorum. Değişiklik konusunda biraz üzgünüm. Ancak, önemli bir adım ve yeni sistem çok daha iyi çalışacak. Gerçekten çok heyecan verici bir an ve sabırsızlıkla bekliyorum" dedi.
DEĞİŞİKLİK NEDEN YAPILIYOR?
Büyük K, 1889'dan bu yana uluslararası ölçüm sisteminin yapı taşlarından biri. Birkaç kopyası da var.
Ancak kilogramın başlıca tanımının günleri sayılı. Yıllar boyunca yaşanan bozulma nedeniyle ağırlığı değişti. Kilogramın tanımı çok önemli, çünkü tüm diğer ağırlıklar ona göre ayarlanıyor.
İlaç geliştirme, nanoteknoloji ve hassas mühendislik çağında doğru ölçümler büyük önem taşıyor ve ölçüm sistemlerini koruyan ve bakımını yapan uzmanlar Büyük K'dan vazgeçme zamanının geldiğini söylüyor.
BÜYÜK K NE ÖLÇÜDE YANLIŞ?
Büyük K'nın ağırlığındaki değişim, tek bir kirpiğin ağırlığından bile daha az. Değişiklik çok küçük olsa da, önemli sonuçlara yol açabiliyor. NPL'nin Kütle Spektrometrisi Bölümü Başkanı Dr. Stuart Davidson, yeni elektrik ölçümünün daha istikrarlı, daha doğru ve daha eşitlikçi olacağını söyledi.
Davidson "Paris'teki kilogramdan kopyalanan dünya genelindeki kilogramlar ve Büyük K'nin kendisi arasında farklılıkla olduğunu biliyoruz. Bu durum bilim açısından kabul edilemez. Dolayısıyla, Büyük K şu anda amaca hizmet ediyor olabilir belki ama 100 yıl sonra edemeyecek" dedi.
YENI SİSTEMİN AVANTAJLARI NE?
Her 10 ila 20 yılda bir, kopya ağırlıkların Büyük K ile kıyaslanması gerekiyor. NPL'den Dr. Ian Robinson'a göre yeni sistem kabul edilirse, Kibble dengesi her zaman her yerde kontrol edilebilecek.

Robinson, "Bu noktada olmamız iyi bir şey. Doğru karar olduğunu düşünüyorum. Bunu yaparsak, ölçüm görünür gelecekte istikrarlı olacak" dedi.
 

Son Güncelleme: 16.11.2018 19:03
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