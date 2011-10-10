Kilitli gecekonduda korkunç ölüm

Sultangazi’de kapısı dışarıdan kilitli, pencereleri demir parmaklıklı gecekonduda çıkan yangında 7 kişi öldü. Kurbanların insan tacirlerince içeri kapatılan ve dışarı çıkamayıp banyoda ölümü bekleyen kaçaklar olduğu sanılıyor.

SULTANGAZİ’de dün sabaha karşı yanan gecekonduda 7 kişinin cesedi bulundu. Hayatını kaybedenlerin, kapı dıştan kilitli, camlar da demir parmaklıklı olduğu için dışarı çıkamayıp banyoda ölümü bekledikleri anlaşıldı. Evde 2 Hintli ve 1 Pakistanlı’ya ait pasaport bulundu. Ölenlerin kaçak oldukları ve insan tacirleri tarafından gecekonduya kilitlendikleri sanılıyor. Zübeyde Hanım Mahallesi, 1458 Sokak, 8 numaradaki gecekondudan dün saat 02.50 sıralarında alevler yükseldi.

Gecekondunun iki odası ve çatısını saran alevlere ilk olarak mahalle sakinleri bahçe hortumları ve kovalarla müdahale etti. 02.53’te yangın ihbarını alan itfaiye 4 dakika sonra olay yerine ulaştı. 03.10’da yangın söndürüldü. İtfaiyeciler alevleri söndürdükten sonra kilitli demir kapıyı kırıp gecekonduya girdi. Gecekondunun odaları ve mutfağı tamamen yanmıştı. İtfaiyeciler evin banyosuna girdiklerinde birbirinin üzerine kapanmış 7 erkek cesedi buldu. Gazeteciler dedektif gibi çalışıp buldu Cesetler, çağırılan polisin yaptığı incelemenin ardından Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Polisler de gecekondudan ayrıldı. Polislerin ayrılmasından sonra gecekonduya gazeteciler girdi. Yerde, kısmen yanmış Peştunca bir kitabın sayfaları, not kağıtları ile 20 yaşındaki Amardeep Singh ve 23 yaşındaki Amrit Singh’e ait iki Hindistan pasaportu vardı. Gazetecilerin haber vermesi üzerine tekrar gecekonduya gelen polis, bir kez daha arama yaptı. Bir polis yetkilisi, “Cesetlerde fazla yanık izi yok. Muhtemelen kapı kilitli, camlar da demir parmaklıklı olduğu için dışarı çıkamamışlar” dedi. P

olis gecekonduda yaptığı ikinci aramada, Yunanistan’da bir telefon numarası ve Muhammed Osman adına düzenlenmiş Pakistan pasaportu buldu. Yapılan araştırmada ölenlerden 2’sinin Hintli 3’ünün Pakistanlı oldukları belirlendi. Diğer 2 kişinin kimliklerinin belirlenmesi için çalışmalar devam ediyor.

OLAYLA iLGiLi DETAYLAR Olayla ilgili insan kaçakçılığından sabıkalı Ö.Y., ile evin sahibi H.D. gözaltına alındı. H.D. ve Ö.Y.’nin yangın öncesi evdekilere erzak bıraktıkları ve kaçmamaları için de kapıyı dışarıdan kilitleme yöntemini kullandıkları öğrenildi. Gözaltına alınan Ö.Y’nin ifadelerinin ardından H.K. isimli bir insan kaçakçısı daha aranmaya başlandı. H.K.’nın da poliste suç kaydı olduğu belirtildi.

H.K.’nın, İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nün insan kaçakçılığıyla ilgili 2008’de Gaziosmanpaşa’da düzenlediği bir operasyonda 11 kişiyle birlikte gözaltına alındığı anlaşıldı. İddiaya göre A.P. ile birlikte yönettiği şebekede 2 de PKK’lı vardı. Şebeke kişi başı 5000 dolara Yunanistan’a kaçak götürüyordu. Ev sahibinin, evdekilerin yakındaki karayollarında çalışacağı için gecekonduyu kiraladığını söylediği belirtildi.