Kılıçdaroğlu'ndan başsağlığı ziyareti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a başsağlığı ziyaretinde bulundu.

Başbakan Erdoğan'ın Üsküdar Kısıtlı'daki konutuna saat 16.00'da gelen Kılıçdaroğlu, saat 16.20'de buradan ayrıldı.

Basına kapalı gerçekleştirilen taziye ziyaretine CHP Genel Başkan Yardımcıları Erdoğan Toprak, Gürsel Tekin ve Akif Hamzaçebi de katıldı. Taziye ziyaretinden fotoğraflar Daha sonra Kadıköy Belediye Başkanı Selami Öztürk'ün de Başbakan Erdoğan'ın evinde taziye ziyaretinde bulunduğu öğrenildi.

Öte yandan, Başbakan Erdoğan'ın, bu sabah çok yakın akraba olanların dışında taziye ziyareti almadığı öğrenildi. Başbakan Erdoğan'ın kendisine taziyede bulunamayan milletvekilleri ve partililerin ziyaretlerine yarın yapılacak grup toplantısı ile 14 ve 16 Ekim arasında Kızılcahamam'da yapılacak İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda kabul edeceği belirtildi.

Bu arada, Başbakan Erdoğan'ın konutundaki arsada, basın mensuplarının bekleyişi sürüyor. Üsküdar Belediyesi, buradaki basın mensuplarına çay ve su ikramında bulunuyor. Belediye ayrıca, yağışlı hava nedeniyle gazetecilere yağmurluk dağıtt