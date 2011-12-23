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Kılıçdaroğlu'dan Erdoğan'a ziyaret

Fransa'ya uygulanacak yaptırımlarla ilgili "tam destek" sözü verdi

Kılıçdaroğlu'dan Erdoğan'a ziyaret

Fransa'ya uygulanacak yaptırımlarla ilgili "tam destek" sözü verdi

23 Aralık 2011 Cuma 09:05
Kılıçdaroğlu'dan Erdoğan'a ziyaret
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Kılıçdaroğlu'nun, daha önce saat 17.00'de yapılacağı duyurulan ziyareti, Başbakan Erdoğan'ın programındaki yoğunluk nedeniyle saat 19.15'te başladı. Basına kapalı ziyaret 40 dakika sürdü.

AK Parti Genel Merkezi'nde gerçekleşen görüşmeye CHP Genel Başkan Yardımcıları Gürsel Tekin ve Faik Öztrak ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik ve Genel Sekreter Haluk İpek de katıldı.

Görüşmede Başbakan Erdoğan'ın Fransa'ya uygulanacak yaptırımlarla ilgili Kılıçdaroğlu'dan destek istediği, Kılıçdaroğlu'nun da "tam destek" sözü verdiği öğrenildi. Erdoğan, CHP liderinden konuyu Sosyalist Enternasyonel toplantılarında da dile getirmesini istedi. Kılıçdaroğlu bu konuda da destek sözü verdi.

Görüşmenin ardından Başbakan Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nu aracına kadar uğurladı.

Ziyaret, AK Parti genel merkezinin Söğütözü'ndeki binasına taşınmasının ardından CHP Genel Başkanı düzeyindeki ilk ziyaret olma özelliğini de taşıyor.

Son Güncelleme: 23.12.2011 09:05
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