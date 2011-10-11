Kılıçdaroğlu 'köstebeği' açıklayacak

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bugünkü grup toplantısında Deniz Feneri soruşturmasında ortaya çıkan köstebeği açıklayacak.

CHP’nin, Kılıçdaroğlu’nun başkanlığında TBMM’de yapılacak grup toplantısının ilk bölümü saat 12.00'de başlayacak ve basına kapalı olarak gerçekleştirilecek.

Daha sonra saat 13.30’da Grup toplantısı basın mensuplarına açık olarak devam edecek ve Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu bu bölümde haftalık sunumunu yapacak. Kılıçdaroğlu, önceki hafta yaptığı açıklamada Başbakan Erdoğan’a Deniz Feneri soruşturmasında arama yapılacağını haber verenin kim olduğunu sormuş, “Senin en yakın arkadaşlarından biri mi?” demişti.