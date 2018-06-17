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Kilauea Yanardağı'nı İzlemek İsteyen 40 Kişi Gözaltına Alındı

ABD'nin Hawaii eyaletinde faaliyete geçen Kilauea Yanardağı'ndan püsküren lavları izlemek için yasaklı bölgelere giren onlarca kişi gözaltına alındı.

Kilauea Yanardağı'nı İzlemek İsteyen 40 Kişi Gözaltına Alındı

ABD'nin Hawaii eyaletinde faaliyete geçen Kilauea Yanardağı'ndan püsküren lavları izlemek için yasaklı bölgelere giren onlarca kişi gözaltına alındı.

17 Haziran 2018 Pazar 21:06
Kilauea Yanardağı'nı İzlemek İsteyen 40 Kişi Gözaltına Alındı

Kilauea Yanardağı'nı İzlemek İsteyen 40 Kişi Gözaltına Alındı

ABD'nin Hawaii eyaletinde faaliyete geçen Kilauea Yanardağı'ndan püsküren lavları izlemek için yasaklı bölgelere giren onlarca kişi gözaltına alındı.

ABD'nin Hawaii eyaletinde faaliyete geçen Kilauae Yanardağı'ndan püsküren lavları izlemek ya da fotoğrafını çekmek için kamuya kapalı bölgelere giren 40 kişi gözaltına alındı.

TEHLİKEYE RAĞMEN BÖLGEYE GİRİYORLAR

"Hawaii News Now"un haberine göre, lavların okyanusa ulaştığı adada, polis barikatı ve tehlikeli koşullara rağmen bazı kişiler, yetkililer tarafından kordon altına alınan bölgelere girmeye devam ediyor.

40 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Arazi ve Tabii Kaynaklar Dairesinden yetkililer, patlamalar başladığından bu yana lav akıntısı olan bölgelerde dolaşan yaklaşık 40 kişinin gözaltına alındığını belirtti.

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CEZALAR ARTTIRILIYOR

Hawaii Valisi David Ige tarafından bu ay başında yayımlanan yeni yönetmelikle, çöküntü kuşağı alanlarında yakalanan kişilere yönelik cezalar artırıldı. Yetkililer tarafından, tehlikeli ve tahliye çalışmalarının sürdüğü bölgelerde tespit edilen ya da yakalananlar, 5 bin dolara kadar para ya da 1 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabilecek.

2 BİNE YAKIN KİŞİ TAHLİYE EDİLMİŞTİ

Hawaii'de geçen ay faaliyete geçen Kilauea Yanardağı'ndan püsküren lav, taş ve zehirli gaz nedeniyle bölgeden 2 bine yakın kişi güvenli yerlere tahliye edilmişti.

HALKA 'TAHLİYE YA DA TUTUKLAMA' UYARISI

Yanardağdaki patlamaların artması ve püsküren lavın akışkanlığının fazla olması nedeniyle yetkililer, bu ayın başında, halka evlerini terk etmeleri uyarısında bulunmuş, polis, yöre halkına "Evlerinizi terk etmezseniz tutuklanırsınız." duyurusu yapmıştı.

1983 YILINDAN BU YANA AKTİF

Dünyanın en aktif volkanlarından Kilauea Yanardağı'nda 1983 yılından bu yana patlamalar oluyor.

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