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Kıbrıslı Türk Modacı Çağlayan “Londra Tasarım Madalyası” Ödülüne Layık Görüldü

Kıbrıslı Türk Modacı Çağlayan “Londra Tasarım Madalyası” Ödülüne Layık Görüldü

04 Eylül 2018 Salı 12:42
Kıbrıslı Türk Modacı Çağlayan “Londra Tasarım Madalyası” Ödülüne Layık Görüldü

İngiltere’de yaşayan Kıbrıslı Türk moda tasarımcısı Hüseyin Çağlayan, "London Design Festival" kapsamında verilen The Panerai London Design Medal’e layık görüldü.

The Panerai London Design Medal, bu ödüllerin en prestijli olanı ve inovasyon, orijinallik ve hayal gücüyle toplumda büyük farklar yaratmış olan ve yaratmaya devam eden başarılı tasarımcılara veriliyor.

Hüseyin Çağlayan da, 1994’te kurduğu markasıyla deneysel ve entelektüel yaklaşımıyla giysiler tasarlamasıyla ve tasarımdaki mükemmelliği tutarlı bir şekilde sürdürmesiyle ödüle layık görüldü.

Hüseyin Çağlayan, 17 Eylül’de Londra’da Southbank Centre’da gerçekleşecek ödül töreniyle madaslyasını alacak.

Çağlayan’ın eserleri London Design Festival sırasında 15-23 Eylül’de Victoria & Albert Müzesi’nde sergilenecek.

1970 yılında Lefkoşa’da doğan Hüseyin Çağlayan, eğitimini Türk Maarif Koleji, Central Saint Martins ve Warwickshire College Group’ta tamamladı.

1994’te kendi markasını oluşturan Çağlayan, Lady Gaga, Frank Ghery, Azzedine Alaia ve Moritz Waldemeyer gibi ünlü isimler için de tasarımlar yapan bir modacı olarak tanınıyor.

ÖZERSAY TEBRİK ETTİ

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay da, sosyal medyadan yayınladığı mesajında Hüseyin Çağlayan’ı tebrik etti. “Hüseyin Çağlayan bizi bir kez daha gurulandırdı” diyen Özersay, telefonla arayarak Çağlayan’ı bizzat kutladığını bildirdi. 

Son Güncelleme: 04.09.2018 16:14
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