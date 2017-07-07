Kıbrıs Konferansı'nın Sonuçsuz Kalması…

İngiliz hükümeti, Kıbrıs'ta kapsamlı çözüme ulaşılması hedefiyle İsviçre'nin Crans-Montana kentinde yapılan Kıbrıs Konferansı'nın başarısız sonuçlanmasının hayal kırıklığına neden olduğunu bildirdi.

İNGİLTERE, KONFERANSIN SONUCA VARILAMADAN SONA ERMESİNDEN HAYAL KIRIKLIĞI DUYDUĞUNU BİLDİRDİ

Londra, 7 Temmuz 17 : İngiliz hükümeti, Kıbrıs'ta kapsamlı çözüme ulaşılması hedefiyle İsviçre'nin Crans-Montana kentinde yapılan Kıbrıs Konferansı'nın başarısız sonuçlanmasının hayal kırıklığına neden olduğunu bildirdi.

Hükümetten yapılan yazılı açıklamada, "Kıbrıs görüşmelerinde sonuca ulaşılamaması nedeniyle büyük hayal kırıklığına uğradık." ifadesi kullanıldı.İngiltere'nin çözümün güçlü destekçisi olmayı sürdüreceğinin vurgulandığı açıklamada, "Şimdi düşünme ve gelecekteki adımları değerlendirme zamanı. Bir anlaşmaya dönük taahhüdümüz tereddütsüz devam ediyor." ifadesine yer verildi.

12 Ocak'ta Cenevre'de düzenlenen ilk oturumla başlayan Kıbrıs Konferansı, 28 Haziran'da Crans-Montana'da başlayan ikinci oturumla devam etmiş fakat sonuç alınamamıştı.

Kıbrıs müzakereleri Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın göreve gelmesinin ardından Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide'nin ara buluculuğunda Mayıs 2015'te yeniden başlamıştı.Kıbrıs'ta iki askeri üssü bulunan İngiltere, adada Türkiye ve Yunanistan'ın yanı sıra garantör ülkeler arasında da yer alıyor.

(AA/AK/ÖK)

