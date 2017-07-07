Dünya:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

07 Temmuz 2017 Cuma 11:49

Kıbrıs Konferansı'nın Sonuçsuz Kalması…

İngiliz hükümeti, Kıbrıs'ta kapsamlı çözüme ulaşılması hedefiyle İsviçre'nin Crans-Montana kentinde yapılan Kıbrıs Konferansı'nın başarısız sonuçlanmasının hayal kırıklığına neden olduğunu bildirdi.

Kıbrıs Konferansı'nın Sonuçsuz Kalması…
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner233

İNGİLTERE, KONFERANSIN SONUCA VARILAMADAN SONA ERMESİNDEN HAYAL KIRIKLIĞI DUYDUĞUNU BİLDİRDİ

Londra, 7 Temmuz 17 : İngiliz hükümeti, Kıbrıs'ta kapsamlı çözüme ulaşılması hedefiyle İsviçre'nin Crans-Montana kentinde yapılan Kıbrıs Konferansı'nın başarısız sonuçlanmasının hayal kırıklığına neden olduğunu bildirdi.

Hükümetten yapılan yazılı açıklamada, "Kıbrıs görüşmelerinde sonuca ulaşılamaması nedeniyle büyük hayal kırıklığına uğradık." ifadesi kullanıldı.İngiltere'nin çözümün güçlü destekçisi olmayı sürdüreceğinin vurgulandığı açıklamada, "Şimdi düşünme ve gelecekteki adımları değerlendirme zamanı. Bir anlaşmaya dönük taahhüdümüz tereddütsüz devam ediyor." ifadesine yer verildi.

12 Ocak'ta Cenevre'de düzenlenen ilk oturumla başlayan Kıbrıs Konferansı, 28 Haziran'da Crans-Montana'da başlayan ikinci oturumla devam etmiş fakat sonuç alınamamıştı.

Kıbrıs müzakereleri Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın göreve gelmesinin ardından Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide'nin ara buluculuğunda Mayıs 2015'te yeniden başlamıştı.Kıbrıs'ta iki askeri üssü bulunan İngiltere, adada Türkiye ve Yunanistan'ın yanı sıra garantör ülkeler arasında da yer alıyor.

(AA/AK/ÖK)

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
İş Arayanlar Buraya! Güncel İş İlanları İş Arayanlar Buraya!...
KIBRIS TÜRKÜ TAHİR İÇİN PEGASUSU PROTESTO EDİYOR KIBRIS TÜRKÜ TAHİR...
Bir Zamanlar Ankara Bir Zamanlar Ankara
Bosna Hersek'te 506. Ayvaz Dede Şenlikleri Bosna Hersek'te...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İtalya Orman Yangınlarıyla Boğuşuyor İtalya Orman Yangınlarıyla Boğuşuyor
Suudi Arabistan Prensi Abdurrahman Vefat Etti Suudi Arabistan Prensi Abdurrahman Vefat Etti
Yemen'e Yönelik Tıbbi Yardım Yemen'e Yönelik Tıbbi Yardım
Vahşet! Bebeklerini Öldürüp Dondurdu Vahşet! Bebeklerini Öldürüp Dondurdu
Katar, ABD Ve Kuveyt'ten "İkinci Kez Üçlü Toplantı" Katar, ABD Ve Kuveyt'ten "İkinci Kez Üçlü...
Avrupa Konseyi’nden Belçika'ya Çağrı Avrupa Konseyi’nden Belçika'ya Çağrı
Yukarı Çık

banner28

banner211

banner200

banner184

İtalya Orman Yangınlarıyla Boğuşuyor
İtalya’nın güney bölgelerini teslim alan orman yangınlarında 2 kişi hayatını kaybetti.

Haberi Oku