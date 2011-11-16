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Kıbrıs Türk Ticaret Odası'ndan Açıklama

KTTO, K-PET İhalesini Yerli İş İnsanlarının Kazanmasını Sevinçle Karşıladığını Açıkladı

Kıbrıs Türk Ticaret Odası'ndan Açıklama

KTTO, K-PET İhalesini Yerli İş İnsanlarının Kazanmasını Sevinçle Karşıladığını Açıkladı

16 Kasım 2011 Çarşamba 23:15
Kıbrıs Türk Ticaret Odası'ndan Açıklama
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Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO), Kıbrıs Türk Petrolleri Şirketi’nin % 90 oranındaki hissesinin ihalesini, Levent Sanayi Şirketi Ltd ile Mustafa Hacı Ali Ltd. konsorsiyumu tarafından kazanılmasını sevinçle karşıladığını açıkladı.

“GURURLANDIK, GELECEK ADINA UMUTLARIMIZ ARTTI”

Lefkoşa, 16 Kasım 11 (T.A.K.): Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO), Kıbrıs Türk Petrolleri Şirketi’nin % 90 oranındaki hissesinin ihalesini, Levent Sanayi Şirketi Ltd ile Mustafa Hacı Ali Ltd. konsorsiyumu tarafından kazanılmasını sevinçle karşıladığını açıkladı.

Ticaret Odası tarafından yayınlanan basın bildirisinde, “Kıbrıs Türk iş dünyasının iki önemli kuruluşunun gösterdiği performans hepimizi gururlandırmış ve gelecek adına umutlarımızı artırmıştır” denildi.

Bildiride, Kıbrıs Türk Petrolleri şirketinin %90 oranındaki hissesinin, Levent Sanayi Şirketi Ltd. ile Mustafa Hacı Ali Ltd. konsorsiyumu tarafından satın alınmasının, Kıbrıs Türk şirketlerinin kurumsallaşması, ortaklılar kurarak daha önemli ve ülke için hayati önemi olan işlere yönelmesi aşamasına gelindiğinin güzel bir örneğini oluşturduğu belirtildi.

Bildiride, önümüzdeki günlerde gündeme gelmesi gereken özelleştirme süreçlerinde, bu güzel örneğin izlenerek ve finansmana erişim gibi zorlukların aşılmasına öncelik verilerek Kıbrıs Türk sermayesine gerekli olanakların sağlanması; ülke ekonominin büyümesi, istihdam olanaklarının genişlemesi ve Kıbrıslı Türk gençlerin iş dünyasına profesyonel üst düzey yöneticiler olarak hizmet vermesinin koşullarının da yaratılmış olacağı kaydedildi ve şöyle denildi:

“Bugün kırıcı tartışmalara konu olan pek çok sorunun böyle bir gelişme ile ortadan kalkabileceğine de ayrıca dikkat çekmemiz gerekmektedir. Kıbrıs Türk Petrolleri hisselerinin satılması sürecindeki performanslarından dolayı Özer Boyacı ve Mustafa Hacı Ali ailelerini bir kez daha tebrik ederek, Kıbrıs Türk iş insanlarının açılan bu yolda kararlılıkla yürüyeceğine dair inancımızı kamuoyu ile paylaşmak isteriz.”

Son Güncelleme: 16.11.2011 23:15
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