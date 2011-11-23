Kıbrıs Türk Rehberler Birliği Olağan Genel Kurulu cumartesi yapılacak

Kıbrıs Türk Rehberler Birliği (KITREB) Olağan Genel Kurulu cumartesi yapılacak.

Birlik Başkanı Hasan Karlıtaş’ın açıklamasına göre, Yakın Doğu Üniversitesi Salon 3’te saat 17:30’da başlayacak genel kurulda, yeni yönetim organları belirlenecek.

Karlıtaş, farklı dillere mensup 320 üyeye sahip KITREB’in, turist rehberliği mesleğinin hak ettiği noktaya ulaşması ve mesleki sorunların çözülmesi için çalışmalarına devam edeceğini belirterek, tüm üyeleri Genel Kurul’a katılıp mesleki dayanışma göstermeye çağırdı.