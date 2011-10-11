Kıbrıs Türk Petrolleri'nde Süresiz Grev.

Kıbrıs Türk Petrolleri’nde örgütlü, Dev - İş’e bağlı Kıbrıs Türk Petrol İşçileri Sendikası (Petrol - İş), Kalecik’teki dolum tesislerinde bu sabahtan itibaren süresiz grev başlattı.

Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu (Dev - İş) Başkanı Mehmet Seyis, TAK muhabirine yaptığı açıklamada, Perşembe günü yaptıkları uyarı grevinin ardından Ekonomi ve Enerji Bakanı Sunat Atun’la

görüştüğünü ve Bakan’ın konuyu görüşmek üzere kendilerine randevu verdiğini kaydetti, ancak “perde gerisinde Kıbrıs Türk Petrolleri’nin hisselerinin özelleştirilmesine ilişkin pazarlıkların sürdüğünü”

savundu.

Hükümetin konuya ilişkin ciddiyetsiz bir tavır sergilediğini iddia eden Seyis, “Bize süresiz greve gitmekten başka çare bırakmadılar” dedi.