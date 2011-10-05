Kıbrıs Türk Petrolleri'nde de mi hisse değişikliği yaşanacak?

Kıbrıs’ta Mutlu Barış Harekâtı sonrası 1974 yılında kurulan ve %48’i İnkişaf Sandığı, %52’si Türkiye Petrol Ofisi’ne ait olan K-Pet’de hisse değişikleri olacağı sinyalleri geldi.

5 Ekim 2011, Çarşamba 08:30 Yorum Yaz Yazdır Arkadaşına Gönder Paylaş Şirketin %52 hissesine Doğan Holding talip. Ayrıca İnkişaf Sandığı’nın elinde bulunan %48’lik hisseye de KKTC’den bir iş adamının talip olduğu, hükümet tarafından konunun değerlendirildiği bilgisi geldi.

Star Kıbrıs’a konuşan Ekonomi ve Enerji Bakanı Sunat Atun, “Kıbrıs Türk Petrollerinin bilindiği gibi büyük hissesi (%52) Türkiye Petrollerine aittir. Bize ulaşan bilgilerde hisselerde değişiklik olacağı ve Doğan Holding’in buna talip olduğunu öğrendik. Biz de bu şirketin stratejik bir önem taşıdığı ve tüzük gereği hisse satın almada öncelik hakkının bizde olduğu savıyla temasa geçtik.

Bu hisselerin ülkemizin yerli iş adamlarına geçmesi gereğinin önemine değindik. Bu konuda hükümetimiz bakanlar nezdinde bu konuyu değerlendirmektedir” dedi. Bakan Atun hisselere talip olan yerli şirketin ismini ise vermedi.

BAKANLAR KURULU KARAR VERİR: Enerji ve Ekonomi Bakanı Sunat Atun’un açıklamalarından sonra temas kurduğumuz Maliye Bakanı Ersin Tatar ise, “Önemli bir konudur, hükümet olarak çalışmalar yapıyoruz ve dikkatle inceliyoruz” dedi. Türkiye Petrolleri’nin elinde bulunan %52’lik hissenin dışında İnkişaf Sandığı’nın elinde bulundurduğu %48’lik hissenin de devredileceği bilgisinin geldiğinin hatırlatılması üzerine ise Tatar şu cevabı verdi: “Neden olmasın, zaten %48’lik hisse tek başına bir işe yaramaz. O hisseyi de Bakanlar Kurulunu toplar bu işe talip olacak iş adamına devrini görüşebiliriz.”