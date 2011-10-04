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Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası derse girmeme eylemini başlattı.

Okullardaki öğretmen eksikliğini protesto etmek amacıyla bugün Esentepe İlkokulu’nda eylem vardı.

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası derse girmeme eylemini başlattı.

Okullardaki öğretmen eksikliğini protesto etmek amacıyla bugün Esentepe İlkokulu’nda eylem vardı.

04 Ekim 2011 Salı 14:52
Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası derse girmeme eylemini başlattı.
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Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), okullardaki öğretmen eksikliğini protesto etmek amacıyla bugün Esentepe İlkokulu’nda derse girmeme eylemi başlattı.

KTÖS Eğitim Sekreteri Mustafa Özhür yaptığı yazılı açıklamada, 6 Ekim Perşembe gününe kadar öğretmen ataması yapılmaması durumunda öğretmen eksiği bulunan 15 okulda daha derse girmeme

eylemi başlatacaklarını duyurdu.

Açıklamada, öğretmen eksiği bulunan ve eylem başlatılacak okullar “Çağlayan, 23 Nisan, Şht Ertuğrul, 9 Eylül, Şht Osman Ahmet, Haspolat, Dikmen, Kurtuluş, Lapta Anaokulu, Çamlıbel, Bostan Fikri

Karayel, Yedikonuk, Polatpaşa, Vadili, Tatlısu ve Arabahmet İlkokulları” olarak verildi.

Özhür açıklamasında ayrıca, devlet okullarında eğitimin tehlike saçan inşaatlar altında devam ettiğini, kitapların para ile satıldığını, okul altyapı yetersizliklerinden dolayı aktivitelerin tam randımanlı

yapılmadığını da savundu.

Öğretmen eksiği bulunan okullar için geçici öğretmen görevlendirme yetkisi alınmasına rağmen, öğretmenlerin okullara gönderilmediğini savunan Özhür, “Eğitim Bakanlığı, yetkiler alınmasına rağmen,

geçici öğretmenleri belirleyememekle, parti rozetine göre atama yapacağının mesajını vermektedir” iddiasında bulundu.

Son Güncelleme: 04.10.2011 14:52
Anahtar Kelimeler:
EylemKTÖSOkulDers
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