Kıbrıs Rum tarafının Akdeniz'de doğalgaz araması...

TC Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Kıbrıs Rum tarafının Akdeniz'de doğalgaz bulduğuna ilişkin haberleri, ''Bizim için önemli olan Kıbrıs halkının tamamının paylaşacak olmasıdır'' şeklinde değerlendirdi.

''BİZİM İÇİN ÖNEMLİ OLAN; KIBRIS HALKININ TAMAMININ PAYLAŞACAK OLMASIDIR'' TC Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Kıbrıs Rum tarafının Akdeniz'de doğalgaz bulduğuna ilişkin haberleri, ''Bizim için önemli olan Kıbrıs halkının tamamının paylaşacak olmasıdır'' şeklinde değerlendirdi.

Yıldız, TBMM'de gazetecilerin Kıbrıs Rum Kesiminin Akdeniz'de doğalgaz bulduğuna ilişkin haberlerin hatırlatması üzerine şunları söyledi: ''Bulduk veya bulmadık kelimelerinin spekülatif olduğunu söyleyebilirim. Bulunabilir de ama bizim için önemli olan; Kıbrıs halkının tamamının paylaşacak olmasıdır. Bizim önem verdiğimiz konu budur, hukuka uygun olan budur.

Münhasır ekonomik sahaya uygun olan budur. O açıdan bu tür konuların sonucunu görmeden birşey söylemek doğru olmaz, erken olur.'' Piri Reis gemisinin faaliyetlerinin sorulması üzerine de Yıldız, ''Biz, sismik arama yapıyoruz. Biz, sismik arama sonuçlarını kamuoyu ile paylaşmıyoruz'' dedi.