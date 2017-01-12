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12 Ocak 2017 Perşembe 06:37

KIBRIS MÜZAKERELERİNDE KRİTİK CENEVRE ZİRVESİ

İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson ile İngiltere Dışişleri Bakanlığı Avrupa ve ABD'den Sorumlu Devlet Bakanı Alan Duncan, İsviçre'nin Cenevre kentinde Kıbrıs görüşmeleriyle ilgili yapılacak uluslararası konferansa katılacak.

KIBRIS MÜZAKERELERİNDE KRİTİK CENEVRE ZİRVESİ
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KIBRIS MÜZAKERELERİNDE KRİTİK CENEVRE ZİRVESİ

İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson ile İngiltere Dışişleri Bakanlığı Avrupa ve ABD'den Sorumlu Devlet Bakanı Alan Duncan, İsviçre'nin Cenevre kentinde Kıbrıs görüşmeleriyle ilgili yapılacak uluslararası konferansa katılacak.

İngiltere Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Johnson ve Duncan, devam eden müzakerelere İngiltere'nin desteğini sunmak için Kıbrıs barış görüşmelerine katılacak." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, Johnson ve Duncan'ın Cenevre'deki görüşmelere katılmasının İngiltere'nin müzakerelere verdiği desteğin bir parçası olduğu vurgulandı.

Bakanlığın açıklamasında, Johnson'ın şu ifadeleri de aktarıldı:

"Tarafların gösterdiği cesaret ve kararlılığı memnuniyetle karşılıyorum. Cenevre'deki Kıbrıs barış sürecine yönelik müzakereler, çözüm bulunması için her iki tarafa da eşsiz bir fırsat sunuyor. Birleşik Krallık, barış sürecine tam destek veriyor ve sürece elinden geldiği kadarıyla yardım etmek istiyor. Tüm katılımcıların müzakerelere açıklık ve esneklik anlayışıyla yaklaşacağını umuyorum. Bu yaklaşımla Kıbrıs'a kalıcı barışı getirecek çözüme ulaşılabileceğine inanıyorum."

Cenevre'deki görüşmeler öncesi garantör ülke İngiltere, yoğun diplomasi trafiği yürüttü. Duncan, müzakereler öncesi geçen hafta Türkiye ve Yunanistan'da temaslarda bulunmuştu.

Kıbrıs konusu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İngiltere Başbakanı Theresa May arasında geçen hafta yapılan telefon görüşmesinde de gündeme gelmişti. İngiltere Başbakanlığı, iki liderin Cenevre'deki Kıbrıs müzakerelerinin başarıya ulaşmasının önemi üzerinde görüş birliğine vardığını duyurmuştu.

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