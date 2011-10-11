Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 12°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
118411
ALTIN
163.512
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3452
EURO
4.7410
Okutan “Çocuk Olduğunu Bilmiyordum”
OKUTAN “ÇOCUK OLDUĞUNU BİLMİYORDUM”
Mukono 3 Gün Tutuklu Kalacak
MUKONO 3 GÜN TUTUKLU KALACAK
İlaç Alabilmek İçin Tüfeğini Rehin Bıraktı
İLAÇ ALABİLMEK İÇİN TÜFEĞİNİ REHİN...
14 yaşındaki kız çocuğu kayıp!
Kayıp Aranıyor
banner256

Kıbrıs müzakereleri…

BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışmanı Alexander Downer, liderlerin bugünkü görüşmede....

Kıbrıs müzakereleri…

BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışmanı Alexander Downer, liderlerin bugünkü görüşmede....

11 Ekim 2011 Salı 15:08
Kıbrıs müzakereleri…
banner238

BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışmanı Alexander Downer, liderlerin bugünkü görüşmede ekonomi, Avrupa Birliği ve iç güvenlik konularını ele aldıklarını söyledi.

DOWNER: ”LİDERLER EKONOMİ, AB VE İŞ GÜVENLİĞİ KONULARINI GÖRÜŞTÜ” Lefkoşa Ara Bölge, 11 Ekim 11 (T.A.K.): BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışmanı Alexander Downer, liderlerin bugünkü görüşmede ekonomi, Avrupa Birliği ve iç güvenlik konularını ele aldıkla-rını söyledi. Downer, Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu ile Rum Yönetimi Başkanı Dimitris Hristofyas’ın yaklaşık 4.5 saatlik görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada, liderlerin Avrupa Birliği, ekonomi ve iç güvenlik konularını ele aldıklarını söyledi.

Görüşmenin yapıcı ortamda yer aldığını anlatan Downer, 7 Ekim Cuma günkü görüşme ile başlayan yeni sürecin niteliği hakkında Rum tarafının “al ver süreci olmadığına” yönelik açıklamalarını yorum-larken, “BM olarak bir tanımlama yapmak istemediklerini” ifade etti. Tarafların müzakerelere yaklaşımının farklı olduğunu kaydeden Downer, amaçlarının New York zirvesi öncesi mümkün olduğu kadar yakınlaşma sağlamak olduğunu belirtti.

Downer, liderlerin 21 Ekim’e kadar yer alacak görüşmelerde “Garantiler” hariç tüm başlıkları tekrar görüşmüş olacağını kaydetti. “New York zirvesinde BM Genel Sekreteri’nin görüşmeye yaklaşımının ne olacağı” sorusuna karşılık ise Downer, Genel Sekreter’in tutumunun 21 Ekim’deki görüşmeye kadar sağlanacak yakınlaşmaya göre belirleneceğini belirtti. Downer, zirvenin 2 gün süreceğini de söyledi. Liderler, ekim sonu yer alacak New York zirvesi öncesi 14 Ekim Cuma, 19 Ekim Çarşamba ve 21 Ekim Cuma olmak üzere üç kez daha görüşecek.

Son Güncelleme: 11.10.2011 15:08
Anahtar Kelimeler:
KıbrısBmMüzakereAlexanderDowner
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Arkadaşına atacağı fotoğrafı 6 çocuklu babaya atınca…
Arkadaşına atacağı fotoğrafı 6 çocuklu babaya atınca…
Üç parmaklı mumya uzaylı mı, insan mı?
Üç parmaklı mumya uzaylı mı, insan mı?
1923 yapımı fotoğraf makinesine rekor fiyat!
1923 yapımı fotoğraf makinesine rekor fiyat!

banner253

banner211

banner226

banner276

banner269

banner241

banner220

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim