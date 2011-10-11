Kıbrıs müzakereleri…

BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışmanı Alexander Downer, liderlerin bugünkü görüşmede ekonomi, Avrupa Birliği ve iç güvenlik konularını ele aldıklarını söyledi.

DOWNER: ”LİDERLER EKONOMİ, AB VE İŞ GÜVENLİĞİ KONULARINI GÖRÜŞTÜ” Lefkoşa Ara Bölge, 11 Ekim 11 (T.A.K.): BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışmanı Alexander Downer, liderlerin bugünkü görüşmede ekonomi, Avrupa Birliği ve iç güvenlik konularını ele aldıkla-rını söyledi. Downer, Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu ile Rum Yönetimi Başkanı Dimitris Hristofyas’ın yaklaşık 4.5 saatlik görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada, liderlerin Avrupa Birliği, ekonomi ve iç güvenlik konularını ele aldıklarını söyledi.

Görüşmenin yapıcı ortamda yer aldığını anlatan Downer, 7 Ekim Cuma günkü görüşme ile başlayan yeni sürecin niteliği hakkında Rum tarafının “al ver süreci olmadığına” yönelik açıklamalarını yorum-larken, “BM olarak bir tanımlama yapmak istemediklerini” ifade etti. Tarafların müzakerelere yaklaşımının farklı olduğunu kaydeden Downer, amaçlarının New York zirvesi öncesi mümkün olduğu kadar yakınlaşma sağlamak olduğunu belirtti.

Downer, liderlerin 21 Ekim’e kadar yer alacak görüşmelerde “Garantiler” hariç tüm başlıkları tekrar görüşmüş olacağını kaydetti. “New York zirvesinde BM Genel Sekreteri’nin görüşmeye yaklaşımının ne olacağı” sorusuna karşılık ise Downer, Genel Sekreter’in tutumunun 21 Ekim’deki görüşmeye kadar sağlanacak yakınlaşmaya göre belirleneceğini belirtti. Downer, zirvenin 2 gün süreceğini de söyledi. Liderler, ekim sonu yer alacak New York zirvesi öncesi 14 Ekim Cuma, 19 Ekim Çarşamba ve 21 Ekim Cuma olmak üzere üç kez daha görüşecek.