Kıbrıs Müzakereleri.

Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, Kıbrıs sorununa çözüm bulunması amacıyla Rum Lider Dimitris Hristofyas ile sürdürdükleri Kıbrıs müzakerelerinde, bazı başlıklarda al-ver sürecine başladıklarını açıkladı.

Rum Lider Hristofyas ile görüşmesinin ardından Cumhurbaşkanlığı’na dönüşünde açıklama yapan Eroğlu, ekim sonunda New York’ta BM Genel Sekreteri başkanlığında yapılacak 3’lü görüşmeye kadar 4

görüşme daha yapacaklarını ve bu al-ver sürecini o görüşmeye kadar olabildiğince ileriye götürmeye, geri kalanı da Genel Sekreter ile devam ettirmeye çalışacaklarını söyledi.

Yaklaşık 6 saat süren uzun bir görüşme yaptıklarını ve tüm başlıklarla ilgili değerlendirmeler yaptıklarını anlatan Eroğlu, bazı başlıklarda al-ver sürecine başladıklarını dile getirdi. Eroğlu, BM Genel

Sekreteri ile birlikte yapılacak New York’taki görüşmeye kadar 4 kez daha görüşeceklerini ve bu görüşmelerde al-ver sürecini mümkün olduğunca ileriye götürmeye çalışacaklarını kaydetti.

Eroğlu, geri kalanların ise BM Genel Sekreteri ile yapılacak toplantıda ele alınacağını belirtti.

Cumhurbaşkanı Eroğlu, bugün sabah yaşamını yitiren Türkiye Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan’ın annesi Taziye Erdoğan’ın vefatından duyduğu üzüntüyü de dile getirerek, Erdoğan ailesine başsağlığı

diledi.