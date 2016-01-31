Kıbrıs'lı Türk Genç Aranıyor

Osman Mustafa aranıyor

Kıbrıslı Türk genci Osman Mustafa, Perşembe gününden beri aranıyor.



Doğu Londra, Felstead Street’te oturan 17 yaşındaki Osman Mustafa ile ilgili olarak açıklamada bulunan Metropolitan Polis’ten Dedektif Paul Ridley, 1.75 metre boyunda, üzerinde siyah ceket, siyah kot pantolon ve beyaz gömlek bulunan gencin, 28 Ocak Perşembe sabahı evden okula gitmek çıktığını söylediğini, ancak daha sonra izine rastlanmadığını belirtti.



Dedektif Ridley “Perşembe gününden beri onu gören olmadı. Nerede olduğunu bilenlerin bizimle acil olarak temasa geçmesini istiyoruz. Osman’ın durumu bizi endişelendiriyor. Onun, ailesiyle yeniden biraraya gelerek, onlara kavuşmasını arzuluyoruz” dedi.



Osman Mustafa hakkında bilgisi olanların polisi 101 numaradan arayarak 16MIS004129 referansını vermeleri de istendi.

Son Güncelleme: 31.01.2016 16:16