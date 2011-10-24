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KIBRIS DOĞAL GAZINA” RUS İLGİSİ…

RUS UÇAK GEMİSİ “ADMİRAL KUZNETSOV” DOĞU AKDENİZ’E İNİYOR

KIBRIS DOĞAL GAZINA” RUS İLGİSİ…

RUS UÇAK GEMİSİ “ADMİRAL KUZNETSOV” DOĞU AKDENİZ’E İNİYOR

24 Ekim 2011 Pazartesi 16:13
KIBRIS DOĞAL GAZINA” RUS İLGİSİ…
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RUS UÇAK GEMİSİ “ADMİRAL KUZNETSOV” DOĞU AKDENİZ’E İNİYOR

 Rusya ve Rus enerji devi Gazprom’un, adanın güneyinde Rum Yönetimi tarafından “münhasır ekonomik bölge” ilan edilen parsellerde hidrokarbon araştırmalarına yakın ilgi gösterdiği bildirildi.

Rum Radyo ve Televizyon Kanalı RİK’in Moskova muhabirinin bildirdiğine göre Rus enerji devi Gazprom, “doğal gaz yatakları bulunması için MEB’de jeolojik araştırmalar yapmaya herhangi bir zamanda hazır olduğunu” ifade etti.

Haberde, Rusya’nın bu konuya büyük ilgi gösterdiği de kaydedildi.

Haberde, Rus uçak gemisi “Admiral Kuznetsov”un büyük bir kruvazör eşliğinde, Doğu Akdeniz’e inmek için 19 Kasım’da yola çıkacağı da bildirildi.

Rus donanmasının bulunduğu Kuzey denizindeki deniz üslerinde büyük bir hareketlilik gözlemlendiğini belirten RİK, Rum tarafındaki bir limana demirleme ihtimali bulunan Rus donanması ile uçak gemisinde yaklaşık 25 uçak ve helikopterler bulunduğunu kaydetti.

Bu arada bugün Rum basınında yer alan bir haberde, Güney Kıbrıs ile Rusya arasında MEB’de bulunan iki parseli kapsayan doğalgaz çıkarma anlaşmasının imzalanmasının gündemde olduğu öne sürülmüştü.

“Anlaşmaya varılmış gibi görünüyor” ifadesi kullanılan haberlerde, “Admiral Kuznetsov” isimli Rus uçak gemisinin bu anlaşma nedeniyle gelecek ay Akdeniz’e ineceği belirtilmişti.


Son Güncelleme: 24.10.2011 16:13
Anahtar Kelimeler:
RumRusyaEnerjiDoğalIlgi
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