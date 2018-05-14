Keşmir'de köprü çöktü: 5 ölü

Keşmir'de öğrencilerin fotoğraf çektirdiği bir köprünün çökmesi sonucu 5 kişi öldü.



Pakistan yönetimindeki Azad Keşmir bölgesinin turizm dairesi üst düzey yetkilisi Cavid Eyüp, olayın Azad-Keşmir'in başkenti Muzafferabad'ın 75 kilometre kuzeyinde Kundal Shahi'de meydana geldiğini söyledi.



Eski ahşap köprünün çökmesi nedeniyle üzerinde fotoğraf çektiren, çoğu 20'li yaşlarının başındaki öğrencilerden 5'inin boğularak yaşamını yitirdiği, 8'inin yaralandığı, 14'ünün kurtarıldığı kaydedildi.



Kaybolan 11 öğrenci için arama kurtarma çalışmaları ise sürüyor.



Öğrenciler arasında Pencap'ın Faysalabad ve Lahor şehirlerindeki üniversitelerden gelenlerin bulunduğu ifade edildi