Kerry: “Suriye'de Ateşkes Konusunda Geçici Anlaşma Sağlandı”

“SURİYE'DE ATEŞKES KONUSUNDA GEÇİCİ ANLAŞMA SAĞLANDI”

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Dışişleri Bakanı John Kerry, Suriye'deki ateşkes konusunda geçici anlaşmanın sağlandığını açıkladı.

Ürdün'ün başkenti Amman'da Ürdünlü Mevkidaşı Nasır Cevde ile ortak basın toplantısı düzenleyen Kerry, “Beşşar Esed yönetimde oldukça, Suriye krizi sonlanmayacak” dedi.

Kerry, “Defalarca Esed var olduğu sürece savaşın bitmeyeceğini söyledim. Suriye'de ateşkes olabilir. Barış, savaşın sürmesinden daha iyi. Siyasi çözüm askeri çözümden daha iyi” diye konuştu.

Suriye'deki insani krizi önemsediklerini ve 6 milyonu çocuk olmak üzere 13 milyon Suriyelinin yardıma ihtiyacı olduğunu, yüz binlerce kişinin gıda sıkıntısı yaşadığını kaydeden Kerry, Suriyeli sığınmacılar konusunda küresel anlamda birincil sorumlunun Suriye rejimi olduğunu ifade etti.

Kerry, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov'la sabah bir görüşme gerçekleştirdiğini, burada Suriye'de ateşkesin en kısa sürede yapılması gerektiğini vurguladığını ve bu konuda geçici anlaşmanın sağlandığını belirtti.

ABD Dışişleri Bakanı Kerry, basın toplantısının ardından, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın Amman'daki konutuna hareket etti. Kerry'nin, Abbas görüşmesinin ardından Ürdün Kralı Abdullah'la görüşmek üzere Akabe kentine gitmesi planlanıyor.