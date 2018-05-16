Kerkük Ve Duhok\'ta Kesin Olmayan Seçim Sonuçları Açıklandı

Kerkük, 16 Mayıs 18 : Irak Bağımsız Yüksek Seçim Komiserliği, Kerkük ve Duhok\'ta kesin olmayan seçim sonuçlarını açıkladı.





Komiserlik Başkanı MuanHitavi, yaptığı basın toplantısında, kesin olmayan sonuçlara göre, Kerkük’te Kürdistan Yurtseverler Birliği’nin (KYB) birinci, Arap İttifakı’nın ikinci, Kerkük Türkmen Cephesi listesinin ise üçüncülüğü elde ettiğini belirtti.





Duhok’ta ise Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) birinciliği, Kürdistan İslami Birlik Partisi (Yekgirtu) de ikinciliği kazandı.





Kerkük’teki Türkmen ve Araplar seçimlere şaibe karıştığını iddia ediyor.





(AA/RU/ŞEB)



