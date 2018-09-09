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Kerkük\'te Atıl Petrol Boru Hattına Sabotaj...

Dibis, 9 Eylül 18 : Terör örgütü DEAŞ, ülkenin güneyindeki gösteriler ve hükümet kurma çalışmalarıyla meşgul olan Irak\'ın Kerkük kentinde atıl durumdaki bir petrol boru hattına sabotaj düzenledi, iki itfaiye görevlisi yaralandı.

Kerkük\'te Atıl Petrol Boru Hattına Sabotaj...

Dibis, 9 Eylül 18 : Terör örgütü DEAŞ, ülkenin güneyindeki gösteriler ve hükümet kurma çalışmalarıyla meşgul olan Irak\'ın Kerkük kentinde atıl durumdaki bir petrol boru hattına sabotaj düzenledi, iki itfaiye görevlisi yaralandı.

09 Eylül 2018 Pazar 16:01
Kerkük\'te Atıl Petrol Boru Hattına Sabotaj...

Dibis, 9 Eylül 18 : Terör örgütü DEAŞ, ülkenin güneyindeki gösteriler ve hükümet kurma çalışmalarıyla meşgul olan Irak\'ın Kerkük kentinde atıl durumdaki bir petrol boru hattına sabotaj düzenledi, iki itfaiye görevlisi yaralandı.

Irak\'taki yerel medya haberlerine göre, Kerkük\'ün Dibis ilçesinde atıl durumdaki ham petrol boru hattına daha önce terör örgütü DEAŞ üyelerince yerleştirilen bombalar uzaktan kumandayla patlatıldı.
Patlama sonrası olay bölgesine gelen itfaiyecilerin, yangını söndürmek isterken ikinci bir patlama daha meydana geldi ve iki görevli yaralandı. Yaralı itfaiyeciler ambulanslarla Kerkük\'teki hastaneye kaldırıldı.
Dibis ilçesi, Kerkük\'ün batısında yer alıp, 55 kilometre mesafededir.
Irak Başbakanı Haydar el İbadi, Aralık 2017 yılında terör örgütü DEAŞ\'ın ülkedeki askeri varlığının sona erdiğini ilan etse de, güvenlik güçleri tarafından ölüm üçgeni olarak tabir edilen Kerkük-Salahaddin-Diyala vilayetleri arasında örgütün uyuyan hücreleri özellikle gece saatlerinde eylemlerine devam ediyor.
(AA/HAS/SEL)
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