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Kerkük'te Oyların Elle Sayımında Fark Yarı Yarıya

Irak'ın Kerkük kentinde, genel seçimlerde hile ve şaibe iddiaları nedeniyle oy pusulalarının elle sayım işleminin birinci gününde yarı yarıya farklılık ortaya çıktığı belirtildi.

Kerkük'te Oyların Elle Sayımında Fark Yarı Yarıya

Irak'ın Kerkük kentinde, genel seçimlerde hile ve şaibe iddiaları nedeniyle oy pusulalarının elle sayım işleminin birinci gününde yarı yarıya farklılık ortaya çıktığı belirtildi.

04 Temmuz 2018 Çarşamba 09:23
Kerkük'te Oyların Elle Sayımında Fark Yarı Yarıya


Irak'ın Kerkük kentinde, genel seçimlerde hile ve şaibe iddiaları nedeniyle oy pusulalarının elle sayım işleminin birinci gününde yarı yarıya farklılık ortaya çıktığı belirtildi.

Irak Türkmen Cephesi (ITC) Başkanı Erşet Salihi, dün akşam AA muhabirine yaptığı açıklamada, ''Elektronik oy sayımı ile elle sayım arasında yarı yarıya farklılık ortaya çıktı.'' ifadesini kullandı.

Seçim Komiserliğinin, elle sayımın yapıldığı salonda siyasi partilere ait gözlemcilerin sayısını sınırlandırmasının olumsuz bir gelişme olduğunu belirten Salihi, ''İşlemin yavaş yürümesinden dolayı bugün sadece 20 sandık açılarak elle sayım yapıldı. İşlemi yakından takip etmek için salona gönderdiğimiz gözlemcilerimizin sayısına sınırlama getirilmesi de iyi bir gelişme değildir.'' şeklinde konuştu.

Salihi, ''İşlemlerin yavaş yürümesinden dolayı elle sayım için komiserliğin belirlediği 3 günlük süre yetersiz kalacaktır. Bugün 20 sandıkta elle işlem yapıldığına göre bu sürenin 15 günü bulacağını tahmin ediyoruz.'' diye konuştu.

Basın mensuplarının işlemin yapıldığı salona alınmamalarının bir demokrasi ihlali olduğuna dikkati çeken Salihi, ''Demokrasinin temel unsurlarından olan medya özgürlüğü ihlali yaşandı bugün. Basın mensuplarının işlem ile ilgili görüntü almasının yasaklanmasının demokrasiye bir darbe olduğunu düşünüyoruz.'' dedi.

Irak'ın başta Kerkük ve diğer kuzey bölgeleri olmak üzere elektronik cihazlar kullanılarak yapılan oy verme işlemleri sırasında hile yapıldığı iddia ediliyor.

Kerkük’te Türkmenler, oylarının Kürdistan Yurtseverler Birliği Partisi’ne (KYB) kaydırıldığını ifade ediyor.

Buradaki Türkmenler, sonuçların açıklandığı tarihten bu yana seçimlere şaibe karıştığı ve oylarının çalındığı gerekçesiyle gösteriler düzenliyor. Türkmenlerin başını çektiği gösterilere Araplar da destek veriyor.

Irak meclisi, 6 Haziran tarihinde ülke genelinde seçim sandıklarının yeniden açılarak elle sayılması, yurt dışındaki seçmenlerin ve sığınmacıların bulunduğu bölgelerle IKBY'de güvenlik güçlerinin kullandığı oyların iptal edilmesi kararı alınmıştı.

Irak Anayasa Mahkemesi ise 21 Haziran tarihinde parlamentonun hile karıştığı gerekçesiyle 12 Mayıs seçim sonuçlarının "yeniden elle sayılması kararının" doğru olduğuna ancak güvenlik güçlerinin oylarının iptal edilmesinin de anayasaya aykırı olduğunu bildirmişti.

 

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Son Güncelleme: 04.07.2018 12:49
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