Kerkük'te gelirim tırmanıyor...

Kerkük'teki seçim büroları silahlı kuşatma altında' iddiası

Irak Seçim Komisyonu, Kerkük'teki seçim bürolarının silahlı kuşatma altında olduğunu duyurdu.

Irak'ın Kerkük kentindeki Türkmenler genel seçimlere hile karıştırıldığı iddiasıyla protestoeylemleri yapıyor.



Türkmenler talepleri yerine getirilmediği takdirde protesto eylemlerini sivil itaatsizliğe dönüştürebilecekleri uyarısında bulundu.



Türkmenler, Irak'taki seçimlerde Kerkük'te Türkmenlerin yoğun olarak yaşadığı bölgelerde bile Kürt adayların seçimi kazandığı ve seçimlere hile karıştırıldığını belirtiyor.



Bölgesel Kürt Yönetimi Başbakanıde'teki seçim sonuçlarına hile karıştırıldığı iddiasıyla ilgili açıklamalarda bulundu.Barzani, 'Siyasi taraflarınve Süleymaniye'deki seçim sonuçlarıyla ilgili endişeleri bir an önce giderilmeli' dedi.