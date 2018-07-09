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Kerkük Havalimanı uçuşlara açılacak

Irak'ta Kerkük Havalimanı yurt içi ve yurt dışı uçuşlara açılacak.

Kerkük Havalimanı uçuşlara açılacak

Irak'ta Kerkük Havalimanı yurt içi ve yurt dışı uçuşlara açılacak.

09 Temmuz 2018 Pazartesi 21:59
Kerkük Havalimanı uçuşlara açılacak

Kerkük Havalimanı uçuşlara açılacak

Irak'ta Kerkük Havalimanı yurt içi ve yurt dışı uçuşlara açılacak.

Irak Ulaştırma Bakanı Kazım Fincan el-Hamami, yaptığı açıklamada, Kerkük Havalimanı'dan önümüzdeki iki hafta içerisinde yurt dışından Türkiye, Lübnan ve İran ile yurt içinden Bağdat ve diğer kentlere seferler başlatacaklarını aktardı.

Kerkük Valisi Rakan Cuburi de havalimanının uçuşlara açılmasının kent halkına hizmet edeceğini söyledi.

Kerkük Havalimanı, 2003'teki ABD işgali sonrası uzun süre ABD'li askerler tarafından üs olarak kullanılmıştı.

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Son Güncelleme: 09.07.2018 22:03
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