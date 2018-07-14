Kerber'den Wimbledon'da tarihe geçen şampiyonluk

Wimbledon Tek Kadınlar finalinde Serena Williams'ı 6-3'lük iki setle yenen Angelique Kerber, turnuva tarihinde ilk şampiyonluğuna ulaştı.

Wimbledon Tek Kadınlar finalinde Serena Williams'ı 6-3'lük iki setle yenen Angelique Kerber, turnuva tarihinde ilk şampiyonluğuna ulaştı.



Kerber, 1996'da Steffi Graf'tan bu yana tek kadınlar şampiyonluğunu kazanan ilk Alman sporcu oldu.



Serena Williams’a kaybettiği 2016, finalinin de rövanşını alan Angelique Kerber bu sonuçla kariyerindeki 3. Grand Slam şampiyonluğuna ulaştı