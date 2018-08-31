Kenyalı Atlet, Tek Ayağı Çıplak Halde Yarış Kazandı



Olimpiyat şampiyonu Kenyalı atlet Conseslus Kipruto, 3 bin metre engelli koşusunda ayakkabısının birini kaybetmesine rağmen, yarışı kazanmayı başardı.

İsviçre'nin Zürih kentinde gerçekleştirilen Diamond Lig organizasyonunun 3 bin metre engelli yarışında mücadele eden Kipruto'nun sol ayakkabısı ayağından çıktı.

Yaralanma pahasına koşuya devam eden Kipruto, gerisinde kaldığı Faslı rakibi Soufiane El Bakkali’yi geçerek yarışı birincilikle tamamladı.

Yarıştan sonra konuşan Kipruto, "Sol ayakkabım çıktığı için yaralandım. Çok ağrım var. Zor bir durumdu ancak bu durum, yapabildiğim kadar sert biçimde mücadele etmemi sağladı ve işler yolunda gitti." ifadelerini kullandı.

Kipruto, 2016 Rio Olimpiyat Oyunları 3 bin metre engelli finalinde 8.03.28'lik derecesiyle olimpiyat rekoru kırarak altın madalya kazanmıştı.

