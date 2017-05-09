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09 Mayıs 2017 Salı 14:40

Kenya'da Sel Felaketi

Kenya'da sağanak yağışların 6 kişinin ölümüne, 5 binden fazla kişinin de evsiz kalmasına neden olduğu bildirildi.

Kenya'da Sel Felaketi
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HASTANE DUVARININ ÇÖKMESİ SONUCU 6 KİŞİ ÖLDÜ
FELAKETTE 5 BİNDEN FAZLA KİŞİ EVSİZ KALDI

Nairobi, 9 Mayıs 17 : Kenya'da sağanak yağışların 6 kişinin ölümüne, 5 binden fazla kişinin de evsiz kalmasına neden olduğu bildirildi.

Ulusal basında yer alan haberlere göre, ülkenin kıyı eyaleti Mombasa'nın Emniyet Amiri Lucas Ogara, eyalette aşırı yağışlar sonucu meydana gelen sel felaketinde bir hastanenin duvarının çökmesi sonucu 6 kişinin öldüğünü belirtti.

Ogara, çöken duvarın altında kalarak yaşamını yitirenlerden dördünün yaşlarının 5 ila 15 olduğunu söyledi.

Ülkede başta Mombasa ve Taita Taveta olmak üzere kıyı eyaletlerinde etkili olan sağanak yağışlar yüzünden bölgedeki bitki örtüsü de zarar gördü. Binlerce evin yanı sıra köprülerin da hasara uğradığı selde, bazı anayolların su altında kaldığı kaydedildi.

Kenya Kızılhaçı yetkilileri de Taita Taveta eyaletinde günlerdir etkili olan sağanak yağışlar dolayısıyla 5 binden fazla kişinin evsiz kaldığını aktardı.
Yetkililer, aralıksız süren yağışların selden etkilenen bölgelere yardım götürülmesini etkilediğini vurgulayarak, selzedelerin sayısının artabileceğini duyurdu.

(AA/DOĞ/HÖ)

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