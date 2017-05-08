Dünya:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

08 Mayıs 2017 Pazartesi 12:16

Kenya'da Deng Humması Salgını

Kenya'nın kıyı bölgesinde yaklaşık 150 kişide deng humması virüsü tespit edildiği bildirildi.

Kenya'da Deng Humması Salgını
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner208

MOMBASA EYALETİNDE YAKLAŞIK 150 KİŞİDE VİRÜS TESPİT EDİLDİ

Nairobi, 8 Mayıs 17 : Kenya'nın kıyı bölgesinde yaklaşık 150 kişide deng humması virüsü tespit edildiği bildirildi.

Ulusal basında yer alan habere göre, ülkenin kıyı eyaleti Mombasa'nın İl Sağlık Müdürü Binti Omara, eyalette, yüksek ateş ve kas ağrısı şikayetiyle hastanelere başvuran yaklaşık 150 kişide deng humması görüldüğünü belirtti.

Devlet hastanelerinde 120'ye, özel hastanelerde ise 30'a yakın vaka bulunduğunu kaydeden Omara, salgının eyaletin 6 alt bölgesine yayıldığını söyledi.

Omara, şimdiye kadar kimsenin hastalık nedeniyle hayatını kaybetmediğini vurguladı.

Kenya'da deng humması ilk olarak 2011'de, ülkenin Somali sınırına yakın Mandera eyaletinde görülmüştü.

Dünya Sağlık Örgütüne (DSÖ) göre, sıtmaya benzer belirtiler gösteren hastalık dünyada 125 ülkede aktif.

Deng humması virüsü, insanlara sivrisinekler aracılığıyla bulaşıyor. Kuluçka döneminden sonra genel olarak hafif ateşe sebebiyet veren hastalık, bazı vakalarda ölümcül olabiliyor. Vakalar, genellikle yağışların çok olduğu mart, haziran, eylül ve aralık aylarında artış gösteriyor.

Yüksek sıcaklık ve uzun süren yağışlar, sıtma ve deng humması taşıyan sivrisineklerin artmasına neden oluyor.

Hastalığı bulaştıran sivrisinek türünün su birikintilerinde larva oluşturması nedeniyle özellikle sanayi çevrelerinde çöp birikintilerinin sürekli ilaçlanması gerekiyor.

(AA/ÖZ/ŞEB)

banner206
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
KIBRIS TÜRKÜ TAHİR İÇİN PEGASUSU PROTESTO EDİYOR KIBRIS TÜRKÜ TAHİR...
Bir Zamanlar Ankara Bir Zamanlar Ankara
Bosna Hersek'te 506. Ayvaz Dede Şenlikleri Bosna Hersek'te...
Gizemini Koruyan Tarihi Eserler Gizemini Koruyan Tarihi...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Güney Sudan'daki İç Savaş Güney Sudan'daki İç Savaş
Belçika Hastanelerinde Binlerce Kişi Hastane Mikrobu Kaptı Belçika Hastanelerinde Binlerce Kişi Hastane Mikrobu...
İsrail Askerleri 13 Filistinliyi Gözaltına Aldı İsrail Askerleri 13 Filistinliyi Gözaltına Aldı
Fransa’da Seçimi Macron Kazandı Fransa’da Seçimi Macron Kazandı
Gine'de Yolcu Otobüsü Tırla Çarpıştı Gine'de Yolcu Otobüsü Tırla Çarpıştı
Çin’de Sağanak Heyelana Neden Oldu Çin’de Sağanak Heyelana Neden Oldu
Yukarı Çık

banner28

banner211

banner226

banner200

banner184

Güney Sudan'daki İç Savaş
Birleşmiş Milletler (BM) Güney Sudanlı 1 milyondan fazla çocuğun daha ülkeyi terk ettiğini duyurdu.

Haberi Oku