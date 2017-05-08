Kenya'da Deng Humması Salgını

MOMBASA EYALETİNDE YAKLAŞIK 150 KİŞİDE VİRÜS TESPİT EDİLDİ

Nairobi, 8 Mayıs 17 : Kenya'nın kıyı bölgesinde yaklaşık 150 kişide deng humması virüsü tespit edildiği bildirildi.

Ulusal basında yer alan habere göre, ülkenin kıyı eyaleti Mombasa'nın İl Sağlık Müdürü Binti Omara, eyalette, yüksek ateş ve kas ağrısı şikayetiyle hastanelere başvuran yaklaşık 150 kişide deng humması görüldüğünü belirtti.

Devlet hastanelerinde 120'ye, özel hastanelerde ise 30'a yakın vaka bulunduğunu kaydeden Omara, salgının eyaletin 6 alt bölgesine yayıldığını söyledi.

Omara, şimdiye kadar kimsenin hastalık nedeniyle hayatını kaybetmediğini vurguladı.

Kenya'da deng humması ilk olarak 2011'de, ülkenin Somali sınırına yakın Mandera eyaletinde görülmüştü.

Dünya Sağlık Örgütüne (DSÖ) göre, sıtmaya benzer belirtiler gösteren hastalık dünyada 125 ülkede aktif.

Deng humması virüsü, insanlara sivrisinekler aracılığıyla bulaşıyor. Kuluçka döneminden sonra genel olarak hafif ateşe sebebiyet veren hastalık, bazı vakalarda ölümcül olabiliyor. Vakalar, genellikle yağışların çok olduğu mart, haziran, eylül ve aralık aylarında artış gösteriyor.

Yüksek sıcaklık ve uzun süren yağışlar, sıtma ve deng humması taşıyan sivrisineklerin artmasına neden oluyor.

Hastalığı bulaştıran sivrisinek türünün su birikintilerinde larva oluşturması nedeniyle özellikle sanayi çevrelerinde çöp birikintilerinin sürekli ilaçlanması gerekiyor.

(AA/ÖZ/ŞEB)