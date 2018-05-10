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Kenya\'da Baraj Kapağı Patladı: Ölü Sayısı 48’e Ulaştı

Nairobi, 10 Mayıs 18 : Kenya\'nın Nakuru eyaletindeki Solaj Barajı\'nın kapağının aşırı yağışlar nedeniyle patlaması sonucu meydana gelen sel felaketinde 48 kişi hayatını kaybetti.

Kenya\'da Baraj Kapağı Patladı: Ölü Sayısı 48’e Ulaştı

Nairobi, 10 Mayıs 18 : Kenya\'nın Nakuru eyaletindeki Solaj Barajı\'nın kapağının aşırı yağışlar nedeniyle patlaması sonucu meydana gelen sel felaketinde 48 kişi hayatını kaybetti.

10 Mayıs 2018 Perşembe 19:47
Kenya\'da Baraj Kapağı Patladı: Ölü Sayısı 48’e Ulaştı

Nairobi, 10 Mayıs 18 : Kenya\'nın Nakuru eyaletindeki Solaj Barajı\'nın kapağının aşırı yağışlar nedeniyle patlaması sonucu meydana gelen sel felaketinde 48 kişi hayatını kaybetti.

Kenya Kızılhaç yetkilileri ile güvenlik güçleri ve St John Ambulans servisinin açıkladığı bilgilere göre, eyaletteki Solai Barajı\'nın kapağı günlerdir yağan şiddetli yağmur nedeniyle patladı.

Kapağın patlaması sonucu yaşanan sel felaketinde şu ana kadar 48 kişi yaşamını yitirdi.

Olayla ilgili AA muhabirine konuşan Nakuru Eyaleti Meclis Üyesi Peter Mbae, "Durum çok kötü, yaralılar var ve bazılarının durumu ağır. Bölgede tahliye operasyonları devam ediyor fakat çok sayıda ambulansa ihtiyaç var." dedi.

Eyalette baraj kapağının patlamasıyla 7 kilometreden fazla alanın su altında kaldığı belirtilirken, patlamadan bölgede yaşayan 2 bin 500\'den fazla köylünün etkilendiği bildirildi.

Patlamayla oluşan sel suları nedeniyle çok sayıda ev ve okulun kullanılamaz hale geldiği, bölgede elektriğin kesildiği ifade edildi.

Kurtarma operasyonlarının devam ettiği bölgede asker ve polisin yanı sıra Kenya Kızıl Haç çalışanları ile helikopter destekli arama ve tahliye işlemlerine devam ediliyor.

Kenya Güvenlik Bakanlığına göre, ülke genelinde yaklaşık 2 aydır devam eden şiddetli yağışların sebep olduğu sel felaketlerinde 132 kişi yaşamını yitirdi, 260 bin kişi evsiz kaldı.

(AA/ÖZ/HA)

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