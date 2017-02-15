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15 Şubat 2017 Çarşamba 13:32

Kenya'da “1 Dolarlık Düğünle” Evlenen Çifte Telli Duvaklı Düğün Yapıldı

Kenya'da hayırseverler, geçen ay düğün masraflarını karşılayacak paraları olmadığı için sadece 1 dolar harcayarak evlenen internet fenomeni genç çifte telli duvaklı düğün yaptı.

Kenya'da '1 Dolarlık Düğünle” Evlenen Çifte Telli Duvaklı Düğün Yapıldı
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Ankara, 15 Şubat 17 : Kenya'da hayırseverler, geçen ay düğün masraflarını karşılayacak paraları olmadığı için sadece 1 dolar harcayarak evlenen internet fenomeni genç çifte telli duvaklı düğün yaptı.

BBC'nin haberine göre, Wilson ve Ann Mutura çifti, kendileri için 14 Şubat Sevgililer Günü'nde düzenlenen lüks düğünle ikinci kez dünya evine girdi. 

Bu kez gelinlik ve damatlık giyen Mutura çifti, 1 dolarlık çelik alyanslarını da yenileriyle değiştirdi.

Başkent Nairobi'deki lüks bir salonda yapılan ikinci düğünün 35 bin dolara mal olduğu tahmin ediliyor. 

Ancak lüks düğün, Kenyalı sosyal medya kullanıcılarının tepkisine yol açtı. Sosyal medya kullanıcıları, organizatörlere çifte maddi destek sağlamak yerine neden düğün için bu kadar çok para harcadıklarını sordu.

Düğünün baş organizatörü Aaltonen Jumba, sorulara "Çifte finansal anlamda zaten yardım yapılmıştı. Farklı kişiler, farklı hediyeler verdi. Kendilerine sera çiftliği, balayı tatili ve iş kurmak için para sözü verildi. Peki neden bir de düğünleri olmasın? Herkesin hayalinde bir düğün vardır." yanıtını verdi. 

Jumba, çok sayıda hayırseverin katkıda bulunduğu düğün için harcanan paranın miktarını hesaplamanın zor olduğunu kaydetti.

Üç yıl arkadaşlık ettikten sonra evlenme kararı alan ancak 300 doları bulan masrafları karşılayamadıkları için geçen yıl düğünlerini iki kez ertelemek zorunda kalan Mutura çifti, 31 Ocak'ta sadece parlak çelikten alyans için 1 dolar harcayarak dünya evine girmişti.     

Kilisedeki düğünlerine günlük kıyafetleriyle katılan 27 yaşındaki Wilson ve 24 yaşındaki Ann, sosyal medyada birçok kişinin övgüsünü almıştı.      

(AA/AK/HÖ)

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