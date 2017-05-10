Kenya'daki Sel Felaketi

SAHİL KESİMİNDEKİ EYALETLERDEKİ SELLERDE ÖLENLERİN SAYISI 14'E YÜKSELDİ



Kenya'nın sahil kesimindeki eyaletlerde bir haftadır devam eden yoğun yağışların neden olduğu sellerde ölenlerin sayısı 14'e yükseldi.

Yerel basına göre, Kwale Valisi Salim Mvurya, sel felaketinde 5 kişinin öldüğünü, bin 500'den fazla kişinin evsiz kaldığını belirtti.

Mombasa'da da sel nedeniyle 9 kişinin yaşamını yitirdiğini açıklayan Mvurya, ülke genelinde ölenlerin sayısının 14'e yükseldiğini kaydetti.

Mvurya, aralıksız devam eden yağışların kıyı bölgelerdeki feribot seferlerinin iptaline ve çok sayıda okulun kapanmasına neden olduğunu aktardı.

Ayrıca binlerce evin yanı sıra köprülerin de hasar gördüğü ülkede, ana yolların kısmen sular altında kaldığı kaydedildi.

Meteoroloji uzmanları yağışların artarak devam edeceği uyarısında bulunurken hükümet, selzedelere yardım ulaştıracağını duyurdu.

Yetkililer, yağışların görüldüğü bölgelerde kolera salgınına karşı çalışma yaptıklarını da vurguladı.

Mombasa Emniyet Amiri Lucas Ogara, sel felaketinde bir hastanenin duvarının çökmesi sonucu 6 kişinin öldüğünü belirtmişti.

Ogara, çöken duvarın altında kalarak yaşamını yitirenlerden dördünün yaşlarının 5 ila 15 olduğunu açıklamıştı.