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Kenya'da Seller Yaşamı Olumsuz Etkiliyor...

Kenya’da nisan ayından bu yana ülke genelinde etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sel ve heyelanlarda en az 100 kişi hayatını kaybetti, 260 bin kişi evsiz kaldı.

Kenya'da Seller Yaşamı Olumsuz Etkiliyor...

Kenya’da nisan ayından bu yana ülke genelinde etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sel ve heyelanlarda en az 100 kişi hayatını kaybetti, 260 bin kişi evsiz kaldı.

04 Mayıs 2018 Cuma 15:29
Kenya'da Seller Yaşamı Olumsuz Etkiliyor...

 Kenya’da nisan ayından bu yana ülke genelinde etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sel ve heyelanlarda en az 100 kişi hayatını kaybetti, 260 bin kişi evsiz kaldı.

Kenya Kızılhaç Genel Sekreteri Abbas Gullet, gazetecilere yaptığı açıklamada, şiddetli yağışların 47 eyaletten 32'sinde etkili olduğunu belirtti.

Gullet, "Şiddetli yağışların yol açtığı sel ve heyelanlarda en az 100 kişi öldü.  Şu ana kadar 48 bin 177 ev kullanılamaz hale geldi. Bu da 260 bin kişinin evsiz kaldığı anlamına geliyor." dedi.

En son Muranga eyaletindeki bir köyde gece yarısı heyelan olduğunu aktaran Gulet, çamur altında kalan evlerde 8 kişinin hayatını kaybettiğini kaydetti.

Gulet, sellerden etkilenen ailelere yardım ulaştırılabilmesi için hükümete "ulusal felaket" ilan etmesi çağrısında bulundu.

Asker ve polisin bölgede helikopterlerle arama kurtarma çalışmalarını yürüttüğünü söyleyen Gulet, çalışmaların yetersiz kaldığını, durumun bir an önce kontrol altına alınabilmesi için daha büyük ve detaylı çaba harcanması  gerektiğini ifade etti.

Kızılhaç yetkilisi, selden etkilenen ailelere yardım ulaştırılabilmesi için en az 5 milyon dolara ihtiyaç olduğunu belirterek hükümetten, çeşitli dernek ve sivil toplum kuruluşlarından fon desteği istedi.

SALGIN HASTALIK RİSKİNDEN KORKULUYOR

Öte yandan sel nedeniyle birçok yere ulaşımın sağlanamadığı Kenya'da sel suları altında kalan bölgelerde salgın hastalık riskinin çok yüksek olduğunu belirtiliyor.

Yağışların etkili olduğu eyaletlerde evlerin yanı sıra 33 sağlık merkezi de kullanılamaz hale geldi. Temiz su bulunamadığını için özellikle kolera ve sıtma gibi bulaşıcı hastalıkların ortaya çıkmasından endişe ediliyor.

Son Güncelleme: 04.05.2018 19:27
Anahtar Kelimeler:
KenyaSelBaskını
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