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Kenya'da polise saldırı: 8 ölü

Kenya Wajir eyaletinde terör örgütü Eş-Şebab üyesi olduğundan şüphelenilen kişilerce yol kenarına yerleştirilmiş bir mayının patlaması sonucu 8 polis hayatını kaybetti.

Kenya'da polise saldırı: 8 ölü

Kenya Wajir eyaletinde terör örgütü Eş-Şebab üyesi olduğundan şüphelenilen kişilerce yol kenarına yerleştirilmiş bir mayının patlaması sonucu 8 polis hayatını kaybetti.

17 Haziran 2018 Pazar 20:17
Kenya'da polise saldırı: 8 ölü

Kenya'da polise saldırı: 8 ölü

Kenya Wajir eyaletinde terör örgütü Eş-Şebab üyesi olduğundan şüphelenilen kişilerce yol kenarına yerleştirilmiş bir mayının patlaması sonucu 8 polis hayatını kaybetti.

Kenya Kuzeydoğu Bölge Koordinatörü Muhammed Salih, Wajir eyaletinin Bojigaras bölgesinde polis aracının geçişi sırasında patlama yaşandığını söyledi.

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Salih, patlamanın yol kenarına önceden yerleştirilen mayının infilak ettirilmesiyle meydana geldiğini belirterek, saldırıda 8 polis memurunun olay yerinde yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Saldırıyla ilgili ilk bulguların terör örgütü Eş-Şebab'ı gösterdiğini dile getiren Salih, olayın ardından kaçan teröristleri yakalamak için bölgede operasyon başlatıldığını kaydetti.

İstihbarat yetkililerinin ramazan ayı dolayısıyla bölgede olası bir terör saldırısına karşı iki hafta önce uyarıda bulunduğu bildirildi.

Öte yandan Kenya'da Garissa eyaletinin Liboi kasabasında 6 Haziran'da gerçekleştirilen benzer mayın saldırısında 5 polis memuru hayatını kaybetmiş, 3 polis de ağır yaralanmıştı.

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