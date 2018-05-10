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Kenya'da Baraj Kapağı Patladı: 27 Ölü

Kenya'nın Nakuru eyaletindeki aşırı yağışlar nedeniyle Solai Barajı'nın kapağının patlaması sonucu en az 27 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Kenya'da Baraj Kapağı Patladı: 27 Ölü

Kenya'nın Nakuru eyaletindeki aşırı yağışlar nedeniyle Solai Barajı'nın kapağının patlaması sonucu en az 27 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

10 Mayıs 2018 Perşembe 10:47
Kenya'da Baraj Kapağı Patladı: 27 Ölü

 Kenya'nın Nakuru eyaletindeki aşırı yağışlar nedeniyle Solai Barajı'nın kapağının patlaması sonucu en az 27 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Kenya Kızılhaç yetkilileri ile güvenlik güçlerinin açıkladığı bilgilere göre, eyaletteki Solai Barajı'nın kapağı, günlerdir yağan şiddetli yağmur nedeniyle gece yarısı patladı.
Kapağın patlamasıyla su altında kalan çevredeki köylerdeki ilk belirlemelere göre, en az 27 kişinin yaşamını yitirdiği, 39 kişinin kurtarıldığı kaydedildi.
Nakuru Eyaleti Meclis Üyesi Peter Mbae, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Durum çok kötü, yaralıların bazılarının durumu ağır. Bölgede tahliye operasyonları devam ediyor fakat çok sayıda ambulansa ihtiyaç var." dedi.
Patlamadan bölgede yaşayan 2 bin 500'den fazla köylünün etkilendiği belirtiliyor. Su altına kalan yerlerde çok sayıda kişinin kayıp olduğu bildirildi.
Kurtarma operasyonlarının devam ettiği bölgede ekipler arama ve tahliye işlemlerine devam ediyor.
Kenya Güvenlik Bakanlığına göre, ülke genelinde yaklaşık 2 aydır devam eden şiddetli yağışların sebep olduğu sel felaketlerinde 132 kişi yaşamını yitirdi, 260 bin kişi evsiz kaldı.
 

Son Güncelleme: 10.05.2018 14:14
Anahtar Kelimeler:
KenyaBarajKapakPATLATI
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