Kenya'da 23 kilo eroin yakalandı!



Kenya'da uluslararası havalimanında kargo ile Hollanda'ya gönderilmeye çalışılan yaklaşık 400 bin dolar değerinde 23 kilogram eroin yakalandığı bildirildi.

Emniyet Uyuşturucu ile Mücadele Birimi Başkanı Hamis Massa, gazetecilere yaptığı açıklamada başkent Nairobi'deki Jomo Kenyatta Uluslararası Havalimanı'da çay paketlerinin içerisine yerleştirilerek Hollanda'ya gönderilmek istenilen 23 kilogram eroin ele geçirildiğini söyledi.

Massa, Nairobi'de paketlendiği belirlenen uyuşturucunun havalimanından kargo yoluyla Hollanda'ya gönderilmeye çalışıldığını belirterek, eroinin Kenya'ya nasıl ve nereden sokulduğuna dair çalışma yürüttüklerini kaydetti.



Olayla ilgisi olduğundan şüphelenilen bir havalimanı çalışanının gözaltına alındığını ifade eden Massa, konuyla alakalı detaylı soruşturma başlatıldığını aktardı.Kenya'da Jomo Kenyatta Uluslararası Havalimanı'da geçen ekimde uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı tespit edilen Kenya Havayolları çalışanı iki kabin memuru tutuklanmıştı.Polis, havalimanında şüphelendiği kabin memurlarının çantalarını açtığında içerisinde 21 kahve paketinin içerisine konulmuş uyuştucu madde ele geçirmişti.Kabin memurlarının valizlerinde yakalanan uyuşturucunun Çin'in Guangzhou şehrine götürüldüğü aktarılmıştı.