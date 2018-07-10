Kendisini taciz eden adamı polise şikayet etti, 8 yıl hapis cezası aldı

Mısır’da tatil yapan Lübnanlı turist Mona el Mazbuh ülke gündeminde. Şehrin dışındaki bir noktada genç bir erkek ve bir taksi şoförü tarafından cinsel saldırıya uğradığını iddia eden genç kadın durumu polise bildirdi.

Fakat polis Mazbuh’un iftira attığını düşünerek kadın hakkında işlem başlattı. Bir video çekerek Mısır halkını eleştiren ve karara tepki göstererek Mısırlılar hakkında, “Dilenciler”, “Fakirler” gibi sözler sarf eden kadın önceki gün mahkemeye çıkarıldı. Yaşananların ardından bir video daha çekerek herkesten özür dileyen kadın duruşmada tekrar özür diledi.

Genç kadın Kahire’deki duruşmada suçlu bulundu. 11 yıl hapis istemiyle yargılanan kadın 8 yıl hapis cezası aldı. Bu karara itiraz eden kadın hakkında son sözü hakim 29 Temmuz’da söyleyecek.