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Kendisi ile ilişkiye girmeyi reddeden eşini tekmelerle öldürdü

Tayland'da yaşayan İngiliz, kendisi ile cinsel ilişkiye girmeyi reddeden Taylandlı eşini tekmeleyerek öldürdü. Cesedi evin önünde bırakıp üzerine battaniye örterek uyumaya giden adam tutuklandı.

Kendisi ile ilişkiye girmeyi reddeden eşini tekmelerle öldürdü

Tayland'da yaşayan İngiliz, kendisi ile cinsel ilişkiye girmeyi reddeden Taylandlı eşini tekmeleyerek öldürdü. Cesedi evin önünde bırakıp üzerine battaniye örterek uyumaya giden adam tutuklandı.

16 Nisan 2018 Pazartesi 23:26
Kendisi ile ilişkiye girmeyi reddeden eşini tekmelerle öldürdü
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İngiliz koca, kendisi ile cinsel ilişkiye girmeyi reddeden Taylandlı karısını tekmeleyerek öldürdüğü iddiası ile tutuklandı.

KISKANÇLIK KRİZİNE GİRDİ

Bangkokpost’un haberine göre; 51 yaşındaki Kevin Smitham, 29 yaşındaki eşi Kanda Smitham ve genç kadının ailesi, Tayland’daki Ubon Ratchathani’deki yeni yılı kutlamak için bir araya gelmişti. Pazar akşamı eşi ile beraber olmak isteyen adam ret cevabı alması üzerine kıskançlık krizine girdi. Öfkelenen adam, karısının kendini aldattığından şüphelenerek genç kadına saldırdı.

TEKMELEYEREK ÖLDÜRDÜ

Sarhoş adam eşini tekmeleleyerek öldürdü. Sabah saatlerinde cesedi fark eden komşuların polisi araması üzerine 51 yaşındaki adam tutuklandı.

Tayland polisinin yaptığı açıklamaya göre, eşini öldüren adam daha sonra onun vücudunu bir battaniye ile örttü ve hiçbir şey olmamış gibi yatağa giderek uyudu. Genç kadının cesedi evlerinin önündeki verandada bulundu.

HER YERİ MORLUK İÇİNDEYDİ

Yüzünde ve vücudunda çok sayıda morluk olan kadının bulunduktan bir kaç saat önce hayatını kaybettiği anlaşıldı. Çiftin Pattaya’da yaşadığı ve iki çocukları olduğu açıklandı.

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