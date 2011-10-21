Kendi hayatı yerine doğmamış bebeğini seçti

41 yaşındaki hamile anne Stacie Crimm gırtlak kanseriydi. Hastalığı, diğer organlarına sıçramıştı. Doktorlar hayatta kalması için kemoterapi tedavisine başlaması gerektiğini söyledi ancak tedavi, bebeğine zarar verecekti. Anne adayı, kemoterapi sonrası hayatta kalma şansı yüksek olmasına rağmen bunu reddetti ve çocuğunu doğurmak istedi.

Crimm, 5 ay daha hayata tutunarak sezaryenle bir kız çocuğu dünyaya getirdi. Bebeğini kucağına aldı ama bilinci yerinde olmadığı için onu öpüp koklayamadı. Dört ay erken doğan bebeğin kalp ritmi doktorlar tarafından 2 gün içinde normale döndürüldü.

Ancak anne, doğumdan 3 gün sonra yaşamını yitirdi. Minik Dottie Mae'yi şimdi dayısı bakıyor.

Genç kadının erkek kardeşi Ray, onun yıllarca kendisini kısır sandığını söyledi ve "Doktorlar anne olabileceğini söylediğinde ne pahasına olursa olsun bebeği dünyaya getirmeye karar verdi. Kısa süre önce eşinden boşanmıştı" dedi.