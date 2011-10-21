Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 11°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
118411
ALTIN
163.512
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3452
EURO
4.7410
Okutan “Çocuk Olduğunu Bilmiyordum”
OKUTAN “ÇOCUK OLDUĞUNU BİLMİYORDUM”
Mukono 3 Gün Tutuklu Kalacak
MUKONO 3 GÜN TUTUKLU KALACAK
İlaç Alabilmek İçin Tüfeğini Rehin Bıraktı
İLAÇ ALABİLMEK İÇİN TÜFEĞİNİ REHİN...
14 yaşındaki kız çocuğu kayıp!
Kayıp Aranıyor
banner256

Kendi hayatı yerine doğmamış bebeğini seçti

Hayatı ve doğacak çocuğu arasında seçim yapmak zorundaydı ve kararı kızından yana kullandı...

Kendi hayatı yerine doğmamış bebeğini seçti

Hayatı ve doğacak çocuğu arasında seçim yapmak zorundaydı ve kararı kızından yana kullandı...

21 Ekim 2011 Cuma 12:35
Kendi hayatı yerine doğmamış bebeğini seçti
banner238

41 yaşındaki hamile anne Stacie Crimm gırtlak kanseriydi. Hastalığı, diğer organlarına sıçramıştı. Doktorlar hayatta kalması için kemoterapi tedavisine başlaması gerektiğini söyledi ancak tedavi, bebeğine zarar verecekti. Anne adayı, kemoterapi sonrası hayatta kalma şansı yüksek olmasına rağmen bunu reddetti ve çocuğunu doğurmak istedi.

Crimm, 5 ay daha hayata tutunarak sezaryenle bir kız çocuğu dünyaya getirdi. Bebeğini kucağına aldı ama bilinci yerinde olmadığı için onu öpüp koklayamadı. Dört ay erken doğan bebeğin kalp ritmi doktorlar tarafından 2 gün içinde normale döndürüldü.

Ancak anne, doğumdan 3 gün sonra yaşamını yitirdi. Minik Dottie Mae'yi şimdi dayısı bakıyor.

Genç kadının erkek kardeşi Ray, onun yıllarca kendisini kısır sandığını söyledi ve "Doktorlar anne olabileceğini söylediğinde ne pahasına olursa olsun bebeği dünyaya getirmeye karar verdi. Kısa süre önce eşinden boşanmıştı" dedi.

Son Güncelleme: 21.10.2011 12:35
Anahtar Kelimeler:
BebekKadınAnneKanserKemoterapi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Arkadaşına atacağı fotoğrafı 6 çocuklu babaya atınca…
Arkadaşına atacağı fotoğrafı 6 çocuklu babaya atınca…
Üç parmaklı mumya uzaylı mı, insan mı?
Üç parmaklı mumya uzaylı mı, insan mı?
1923 yapımı fotoğraf makinesine rekor fiyat!
1923 yapımı fotoğraf makinesine rekor fiyat!

banner253

banner211

banner226

banner276

banner269

banner241

banner220

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim