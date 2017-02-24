Kendi Cenazesine Giderken Uyandı



Bir ay önce bir sokak köpeği tarafından ısırılan 17 yaşındaki Kumar Marewad geçtiğimiz hafta yüksek ateşle hastaneye kaldırıldı. Doktorlar, Kumar'ın durumunun ağır olduğunu söyledi ve genç adam yaşam ünitesine bağlandı.Enfeksiyon Kumar'ın bütün vücuduna yayılınca aile ümidi keserek çocuklarını eve götürmeye karar verdi. Kayın biraderi Sharanappa Naikar, "Doktorlar yaşam desteğini kesince yaşama şansının çok düşük olduğunu söyleyince eve götürmeye karar verdik." diye konuştu.Kumar'ın nefes almadığını ve hareket etmediğini gören akrabaları öldüğünü düşünerek cenaze hazırlıklarına başladı. Köy ile mezarlık arasında daha iki kilometre bile gitmemişken Kumar gözlerini açıp hareket etmeye ve derin derin nefes alıp vermeye başlayınca herkes şoke oldu.Acilen hastaneye götürülen genç adam tekrar suni solunum cihazına bağlandı. Dr. Mahesh Neelakhantannavar, Kumar'ın köpek ısırığından dolayı meningoensefalit adı verilen bir enfeksiyon kaptığını söyledi.Durumları kötü olan aile, pahalı tedavi için yardım bekliyor.