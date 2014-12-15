Kendi Beyin Ameliyatı Sırasında Keman Çalarak Yaşama Tutunan Müzisyen

Amerika'nın ünlü orkestralarından birinin baş kemancısı olan bu müzisyen, büyük riskler taşıyan bir ameliyat esnasında kemanını çalarak yaşamla arasında kurduğu bağın ne kadar güçlü olduğunu herkese gösterdi. Onu yaşamda mutlu eden şey müzikti, o halde neden onu yaşamda tutan şey de müzik olmasın? Onun adı Roger Frisch, Minnesota Orkestrası'nın baş kemancısı. 2009 yılında Roger'a 'temel titreme' teşhisi konuldu. Bu hastalık, beynin vücuda anormal sinyaller göndermesi ve kişinin hareketlerini tam olarak kontrol edememesi anlamına geliyor. Yani bir kemancı için belki de dünyanın en kötü hastalığı budur.Böyle bir rahatsızlığa sahip olduğunu öğrenen Roger'ın doktoruna ilk sorduğu şey: "Bir daha keman çalamayacak mıyım?"Tek çare ameliyattı ve bu ameliyat sırasında beynine bir takım elektrotlar yerleştirilmesi gerektiği söylendi Roger'a. Ortada bir risk vardı, Roger bunu biliyordu. Fakat yine de, kemanını tıpkı eski günlerdeki gibi çalabilmek adına, ameliyata girmeyi kabul etti. Müzisyenin tek bir isteği vardı; bu riskli dakikalarda kemanını çalabilmek ve onun sesini duyabilmek.Roger'ın ameliyat esnasında kemanını çalması, doktorlara elektrotların doğru yere yerleştirilip yerleştirilmediğini anlama şansı da verecekti ve bu nedenle Roger'ın isteği kabul edildi.Ameliyat masasında geçirdiği uyanık dakikalar boyunca tutkulu müzisyen kemanını elinden hiç bırakmadı ve hep umutlu melodiler çaldı. Ameliyat odasını saran hoş melodiler, içerideki herkese Roger'ın hayata ne denli güçlü tutunduğunu gösterdi.



Ameliyat masasında geçirdiği uyanık dakikalar boyunca tutkulu müzisyen kemanını elinden hiç bırakmadı ve hep umutlu melodiler çaldı. Ameliyat odasını saran hoş melodiler, içerideki herkese Roger'ın hayata ne denli güçlü tutunduğunu gösterdi.



Ameliyatın ardından geçen bir aylık süreden sonra, Roger tıpkı eskisi gibi orkestrasıyla birlikte konserlere çıkabiliyor ve onu yaşamda tutan müziğini sorunsuz bir şekilde icra edebiliyor.

Son Güncelleme: 15.12.2014 10:38