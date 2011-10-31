Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı Destek Bekliyor

Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı, kanser konusunda daha etkin mücadele edebilmek ve toplumsal dayanışmayı sürdürebilmek için halkın desteğini istedi.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, Kurban Bayramı vesilesiyle bağışta bulunmak isteyenler, bağışlarını, Türk Bankası’nda 7185310, İktisat Bankası’nda 10-304-2788766 ve K.T. Koop. Merkez Bankası’nda

10-304-285414 numaralı hesaba yatırılabilir.

Daha fazla bilgi almak isteyenler, Lefkoşa, 20 Atatürk Meydanı , Mahkemeler Karşısı’ndaki vakıf binasına veya 2270617 ile 2270616 numaralı telefonlardan vakıf personeline ulaşabilir.