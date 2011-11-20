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Kemal Kılıçdaroğlu gidiyor mu?

Son seçimleride büyük bir hezimet yaşayan CHP yeniden dizayn ediliyor.

Kemal Kılıçdaroğlu gidiyor mu?

Son seçimleride büyük bir hezimet yaşayan CHP yeniden dizayn ediliyor.

20 Kasım 2011 Pazar 16:02
Kemal Kılıçdaroğlu gidiyor mu?
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Seçimden 1,5 ay sonra İstanbul'da Boğaz'a hakim bir restoranda buluşan üç iş adamı "Bu iş Kemal Bey'le yürümez" görüşünde birleşti. Karar Ankara'daki etkili isimlere de aktarıldı ve partide kazan kaynamaya başladı. Kaset skandalıyla genel başkanlıktan ayrılmak zorunda kalan Deniz Baykal'ın yerine geçen Kemal Kılıçdaroğlu liderliğindeki CHP'de sular bir türlü durulmuyor.

Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün'ün Dersim çıkışına tepkiler, CHP İstanbul Yönetimi'ndeki istifa depremi, partideki mücadeleyi de gün yüzüne çıkardı. Ancak bu mücadelenin ayrıntıları 12 Haziran genel seçimlerine kadar uzanıyor. Büyük bir hezimetle çıkılan seçimin faturası CHP lideri Kılıçdaroğlu'na kesildi. Seçimden 1,5 ay sonra iş dünyasına yön veren 3 önemli isim Boğaz'a hakim bir restoranda buluşarak CHP'yi masaya yatırdı. Bir durum değerlendirmesi yapan 3 CHP'li iş adamının Kılıçdaroğlu'nun ismini çizdikleri iddia edildi. "Kemal Kılıçdaroğlu ile bu iş olmayacak" fikrinde birleşen işadamları, CHP'nin geleceğini ele aldı. Partinin fotoğrafını çeken işadamları; CHP'de bir liderlik sorunu yaşandığına, Kılıçdaroğlu'nun vatandaş nazarında güven telkin edemediğine, seçimlerde çok yıprandığı ve bu yıpranmanın giderek artacağına, parti tabanının Kılıçdaroğlu'nu kabullenemediğine dikkati çekti.

'TABANA GÜVEN VERMİYOR'

Toplantıda, seçim listeleri, Kürt meselesine bakış açısı, partideki Alevi dengesi, CHP'li olmayan isimlerin Merkez Yönetim Kurulu üyeliklerine getirilmesi gibi konularda tabanın rahatsızlık duyduğunun da konuşulduğu öğrenildi. Kılıçdaroğlu'nun oluşturduğu Merkez Yürütme Kurulu üyeleri için ise CHP'li değil eleştirisi geldi. Emrehan Halıcı, Süheyl Batum, Binnaz Toprak gibi isimlerin ön plana alınması parti tabanında eleştirilere neden olmuştu. Parti içinde Alevi hakimiyetinin arttığına ilişkin tepkiler de örgüt tabanının Kılıçdaroğlu'ndan uzaklaşmasına neden oldu. Kılıçdaroğlu'nu, genel başkanlık koltuğuna oturur oturmaz, iktidarı yıpratmak amacıyla açıkladığı yolsuzluk dosyalarının sağlam temellere dayanmaması da zor duruma düşürdü. eleştiren ancak kendisinin de bir havuzlu evi çıkan Kılıçdaroğlu'nun tezatları vatandaş nazarında güven sorunu yaşamasına neden oldu. CHP'nin geleceği ile ilgili durum değerlendirmesinde partinin liderlik sorunu bulunduğu özellikle dile getirildi. Troykanın görüşlerini Ankara'daki bazı önemli isimlerle de paylaştıkları belirtildi.

Sarıgül sesleri

Boğaz'daki zirvenin ardından yeni bir ismin arayışı için düğmeye basılmasıyla CHP krizlerle gündeme geldi. Kılıçdaroğlu'nun TESEV üyeliğinin Tekin'e yakın bir site tarafından kamuoyuna duyurulmasının ardından 12 vekil, "Dersim krizi" çıkardı. Bu süreçte yeni isim olarak Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül'ün isminin ön plana çıktığı belirtildi. Bir süre önce yetkileri tırpanlanan Tekin'in ise Sarıgül ile yakınlaştığı, İstanbul eksenli yeni bir güç merkezi oluşturmaya çalıştığı öne sürüldü. 12 Hazıran seçimlerinden önce mayıs ayında Adile Sultan Sarayı'nda bir araya gelen işadamları Vehbi Koç'un damadı İnan Kıraç ve Rahmi Koç'un Sarıgül'ün CHP'ye katılması telkininde bulundukları ortaya çıkmıştı.

Son Güncelleme: 20.11.2011 16:02
Anahtar Kelimeler:
CHPKılıçdaroğluKemal
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