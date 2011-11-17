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Kemal Aşık Yarın Anılacak

Kemal Aşık’in 22. ölüm yıldönümü dolayısıyla düzenlenecek tören saat 10.30’da başlayacak

Kemal Aşık Yarın Anılacak

Kemal Aşık’in 22. ölüm yıldönümü dolayısıyla düzenlenecek tören saat 10.30’da başlayacak

17 Kasım 2011 Perşembe 11:50
Kemal Aşık Yarın Anılacak
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Kıbrıs Türk basınına 1950’li yıllardan itibaren hizmet veren ve Türk Ajansı-Kıbrıs’ın Müdürlüğünü yaptığı sırada geçirdiği kalp krizi sonucunda yaşamını yitiren Kemal Aşık yarın mezarı başında törenle anılacak.

Kemal Aşık’in 22. ölüm yıldönümü dolayısıyla düzenlenecek tören saat 10.30’da başlayacak.

Aşık’ın mezarı başında düzenlenecek törenin ardından ailesi, en son görev yaptığı TAK’ı da ziyeret ederek TAK bahçesinde bulunan büstüne çelenk koyacak.

Aşık ailesi, saat 15.00’de de kendi evlerinde Mevlid okutacak.

Kıbrıs Türklerinin özgürlük mücadelesinin başladığı 1950’li yıllarda Bozkurt ve  Halkın Sesi gazetelerinde takma isimlerle yazılar yazan, haberler hazırlayan Kemal Aşık, 1960-63 yılları arasında Kıbrıs Radyo Yayın Korporasyo’nunda, Bayrak Radyosu’nun kuruluşunda ve bunu izleyen yıllarda da BRT’de görev yamış, bu arada en zor yıllarda TRT’nin Kıbrıs muhabirliği görevini yürütmüştü.

Yasal statüye kavuşturan  yasanın meclisten geçmesini sağlayan Kemal Aşık, Rum Basın Özetleri bülteninin de ilk mimarı.

Kıbrıs Türk basınında özverili çalışmanın simgesi olan Kemal Aşık, TAK Müdürlüğü’nü yürüttüğü sırada, görevden yemek arası için gittiği evinde geçirdiği kalp krizi sonucunda yaşamını yitirmişti.

Son Güncelleme: 17.11.2011 11:50
Anahtar Kelimeler:
TörenAnmaKemal Aşık
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