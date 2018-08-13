Kelly Brook ve Jeremy Parisi nişanlandı mı?

Barcelona'da havaalanında görüntülenen Kelly Brook'un parmağındaki yüzük, nişan dedikodularını da beraberinde getirdi

İngiliz model Kelly Brook, bir süredir sevgilisi Jeremy Parisi ile Avrupa'da tatil yapıyor.

38 yaşındaki Brook, 32 yaşındaki spor eğitmeni sevgilisi Jeremy ile havaalanında görüntülendi.

Çift, İspanya'nın Barcelona kentine iniş yaptıktan sonra kameralara yakalandı. Kelly Brook'un elindeki tektaş yüzük dikkatli gözlerden kaçmadı.

Brook'un tektaşı, bir süredir evlilik planları yapan çiftin nişanlanmış olabileceği fikrini akıllara getirdi.

İngiliz model Kelly Brook, İngiltere'nin çok satan gazetelerinden The Sun'a röportaj verdi.

Brook, 40'larına yaklaştıkça kendiyle daha barışık hale geldiğini ve nasıl göründüğü hakkında eskisi gibi tasalanmadığını anlattı.

Artık eskisi gibi incecik bir vücuda sahip olmak için yanıp tutuşmadığını söyleyen Brook, hayatı dolu dolu yaşamak istediğini ve önemli olanın sağlıklı olmak olduğunu açıkladı.

38 yaşındaki model, aradan geçen yılların ona kendini sevmeyi öğrettiğini de itiraf etti.

Kırışıklıklar ya da sarkmış göğüsler... Kime ne?" diyen Brook, geçmişte moda endüstrisinin baskısını üzerinde hissettiğini de söyledi.

Bu düşünce tarzının kendisine iyi geldiğini belirten Brook, artık kendisine daha çok güveniyor.

20'li yaşlarımda daha zayıftım ama kendime güvenim daha azdı" diyen Kelly Brook, son yıllarda sevgilisi Jeremy Parisi ile daha sakin bir hayatı tercih etti.

Kelly Brook ve Jeremy Parisi, 3 yıldır birlikte.

Çiftin ilişkisi 2015 yılının nisan ayında başlamıştı.

Kelly ve Jeremy, son bir yılda tam 13 kez tatile çıktı! Çift gittikleri her yerden fotoğraflar paylaşıp aşklarını gözler önüne seriyor.

KELLY BROOK KİMDİR?

Kelly Brook, 23 Kasım 1979 İngiltere, Rochester doğumlu.

168 cm boyundaki Kelly Brook, daha önce hiç evlenmedi ancak üç kez nişanlandı.

Brook, 1997 yılında başladığı kariyerinde modelliğin yanı sıra sunuculuk ve oyunculuk da yaptı.

Instagram'da 880 bin takipçisi var.

Seks sembolu ve stil ikonu olarak kabul edilen Kelly Brook, FHM dergisi tarafından 2005 ve 2015 yıllarında Dünyanın En Seksi Kadını seçilmişti.