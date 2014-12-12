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KEİ 31. Dışişleri Bakanları Konseyi

TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun, Yunan mevkidaşı Evangelos Venizelos'a New York'ta tedavi gören Rum lider Nikos Anastasiadis'i beraber ziyaret etme teklifinde bulunduğu öğrenildi.

KEİ 31. Dışişleri Bakanları Konseyi

TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun, Yunan mevkidaşı Evangelos Venizelos'a New York'ta tedavi gören Rum lider Nikos Anastasiadis'i beraber ziyaret etme teklifinde bulunduğu öğrenildi.

12 Aralık 2014 Cuma 10:03
KEİ 31. Dışişleri Bakanları Konseyi
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ÇAVUŞOĞLU, VENİZELOS'A NEW YORK'TA TEDAVİ GÖREN RUM LİDER ANASTASİADİS'İ BERABER ZİYARET ETME TEKLİFİNDE BULUNDU

TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun, Yunan mevkidaşı Evangelos Venizelos'a New York'ta tedavi gören Rum lider Nikos Anastasiadis'i beraber ziyaret etme teklifinde bulunduğu öğrenildi.

AA muhabirinin diplomatik kaynaklardan edindiği bilgiye göre, Karadeniz Ekonomik İşbirliği (KEİ) Örgütü 31. Dışişleri Bakanları Konseyi'ne katılmak için Selanik'e gelen Çavuşoğlu, toplantı öncesi Yunanistan Dışişleri Bakanı Venizelos ile bir araya geldi.

Görüşmede, geçen hafta Atina'da gerçekleşen Türkiye-Yunanistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin (YDİK) sonuçları çerçevesinde önemli bir sinerji yakalandığı belirtildi.

Venizelos, YDİK toplantısının ardından Yunan basınında olumlu makalelerin yayınlandığını yalnızca bir iki olumsuz habere yer verildiğini belirtirken, Çavuşoğlu'nun Türk basınında konuyla ilgili hiçbir olumsuz haber çıkmadığını anlattığı kaydedildi.

Kıbrıs konusunun da ele alındığı görüşmede, adada gerginliğin ortadan kaldırılmasına ilişkin bazı hususların görüşüldüğü belirtildi.

Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun KKTC'yi ziyaretinde, "Yunanistan Başbakanı hazırsa birlikte önce Güney'e sonra Kuzey'e gidelim. Beraber burada barışı inşa edelim" çağrısının da gündeme geldiği toplantıda, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun Yunanlı mevkidaşı Venizelos'a New York'ta tedavi gören Rum lider Nikos Anastasiadis'i beraber ziyaret etme teklifinde bulunduğu bildirildi.

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