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Kedi Tommaso 10 milyon euroluk mirasa kondu

İtalya’da dört yaşındaki bir kediye 10 milyon euro miras kaldı. Tommaso isimli şanslı hayvan, böylece....

Kedi Tommaso 10 milyon euroluk mirasa kondu

İtalya’da dört yaşındaki bir kediye 10 milyon euro miras kaldı. Tommaso isimli şanslı hayvan, böylece....

10 Aralık 2011 Cumartesi 21:46
Kedi Tommaso 10 milyon euroluk mirasa kondu
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İtalya’da dört yaşındaki bir kediye 10 milyon euro miras kaldı.

Tommaso isimli şanslı hayvan, böylece dünyanın en zengin kedisi oldu. Bir zamanlar Roma sokaklarında başıboş dolaşırken hayırsever bir yaşlı kadının evine aldığı Tommaso, sahibinin geçtiğimiz ay hayatını kaybetmesiyle Milano’dan Kalabriya’ya birçok şehirde bulunan gayrı menkullerle, toplam 10 milyon euro değerindeki bir mirasın sahibi oldu.

Ünlü bir müteahhidin dul ve çocuksuz eşi olan sahibi, 26 Kasım 2009 tarihinde eliyle yazıp imzaladığı vasiyetnamesinde, bütün varlığının Tommaso’ya sahip çıkacak hayvan barınağına ya da vakfa gitmesini öngördü.

HİÇBİR KURUMA GÜVENEMEDİ Ölen kadının avukatlarından biri Roma’nın yerel Il Messaggero gazetesine yaptığı açıklamada, birçok kurumu değerlendirdiklerini ancak hiçbirinin Tommaso’nun geleceği ve sağlığı konusunda güvenilir görünmediğini söyledi. Yaşlı kadının bu sırada bir başka kedi sever olan ve soyadı açıklanmayan Stefania isimli hemşireyle dost olduğu, Stefania’nın ölümüne kadar yaşlı kadının bakımını üstlendiği belirtildi.

Kurum arayışından bir sonuç elde edilemeyince kedinin vasisinin Stefania olmasına karar verildi. Stefania, yaşlı kadının ölümünden sonra yaptığı açıklamada, “Senyoranın bu kadar zengin olduğunu hiç bilmiyordum” dedi.

NE ZENGİNLER VAR İtalyan hukukuna göre hayvanlar doğrudan varis olamıyor.

Ancak uygun bir vasi bulunması durumunda mirastan faydalanabiliyor. Tommaso, 10 milyon euroluk mirasıyla en zengin kedi olsa da serveti Alsas cinsi bir köpek olan Dördüncü Gunther’ın 372 milyon dolarlık zenginliğinin yanında hiçbir şey değil. Bir Alman kontesin köpeği olan Dördüncü Gunther’a bu zenginlik babası Üçüncü Gunther’dan miras kalmıştı.

Son Güncelleme: 10.12.2011 21:46
Anahtar Kelimeler:
KediTommasoMirasHayvan
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