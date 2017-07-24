Kedi Muska, 8 Kirpinin Hayatını Böyle Kurtardı

Vladivostok'taki Sadgorod Hayvanat Bahçesi'ndeki Muska isimli bir kedi, anneleri ölen kirpilerin kahramanı oldu. Muska, dikenlerine aldırmadan emzirdiği 8 kirpinin hayata tutunmasını sağladı.Hayvanat Bahçesi'nin Müdürü ve Muska'nın sahibi Alyona Asnovina, kirpileri şırınga veya biberonla besleme yöntemlerinin başarılı olamamasından sonra kedisinin devreye girdiğini ifade etti.Asnovina “Kirpiler annelerinin ölmesinden sonra iki gün bir şey yemedi. Daha sonra Muska geceleri kirpilerle ilgilendi, onları emzirdi” dedi.Asnovina, kirpilerin artık kendi kendilerine yemek yiyebilmelerine rağmen, Muska'nın onlarla ilgilenmeye devam ettiğini söyledi.